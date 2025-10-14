Ключевые моменты
- Подборка самых интересных культурных и музыкальных событий Одессы с 14 по 16 октября — без билетов и без забот.
- Показы украинских фильмов на Одесской киностудии и в городских библиотеках.
- Концерты камерной музыки и джазовый вечер к 100-летию Оскара Питерсона.
- Детские мероприятия, встречи с художниками и выставки для тех, кто ценит вдохновение и осеннее тепло.
Бесплатные культурные, развлекательные и образовательные события Одессы 14, 15 и 16 октября
Октябрь идёт вперёд — и мы вместе с ним. Эта неделя понравится любителям кино. Покажут разные фильмы, но все интересные и, главное, отечественные. Немного грустно, но именно в эту среду состоится заключительный показ фильмов на Одесской киностудии, которые шли в течение полугода. Однако в архиве студии ещё много интересных лент, и мы надеемся, впереди нас ждут новые программы.
В Музыкальной академии начинается фестиваль камерной музыки — первые концерты можно будет посетить уже в среду. В джазовой академии отметят столетие известного музыканта Оскара Питерсона, а в одной из библиотек детям представят музыку The Beatles.
Где: Санаторий Куяльник
Когда: 14 октября, 14:00
Что: Выставка художницы Ольги Дмитриевой «Встреча у Солнца»
Где: Троицкая 49-51, библиотека Грушевского
Когда: 14 октября, 15:00
Где: Троицкая 49-51, библиотека Грушевского
Когда: 15 октября, 12:00
Что: The Beatles: бунтари, которых помнит мир
Где: Европейская, 67, Арт-галерея
Когда: 15 октября, 14:00
Что: Показ фильма «Крепость Хаджибей»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 15 октября, 15:00
Что: Оскар Питерсон – легенда истории джаза
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 15 октября, 17:00
Что: Концерт камерной музыки «Музыкальные параллели»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 15 октября, 17:00
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 15 октября, 18:30
Что: Мероприятие для детей «Мне нравится находить друзей»
Где: Французский бульвар, 11, Центральная городская библиотека для детей
Когда: 16 октября, 15:30
Что: Встреча с фотографом Анной Голубовской
Где: Нижинская, 63, Музей истории евреев
Когда: 16 октября, 18:00