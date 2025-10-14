Ключевые моменты

Подборка самых интересных культурных и музыкальных событий Одессы с 14 по 16 октября — без билетов и без забот.

Показы украинских фильмов на Одесской киностудии и в городских библиотеках.

Концерты камерной музыки и джазовый вечер к 100-летию Оскара Питерсона.

Детские мероприятия, встречи с художниками и выставки для тех, кто ценит вдохновение и осеннее тепло.

Бесплатные культурные, развлекательные и образовательные события Одессы 14, 15 и 16 октября

Октябрь идёт вперёд — и мы вместе с ним. Эта неделя понравится любителям кино. Покажут разные фильмы, но все интересные и, главное, отечественные. Немного грустно, но именно в эту среду состоится заключительный показ фильмов на Одесской киностудии, которые шли в течение полугода. Однако в архиве студии ещё много интересных лент, и мы надеемся, впереди нас ждут новые программы.

В Музыкальной академии начинается фестиваль камерной музыки — первые концерты можно будет посетить уже в среду. В джазовой академии отметят столетие известного музыканта Оскара Питерсона, а в одной из библиотек детям представят музыку The Beatles.

Что: Показ фильма «Санаторий»

Где: Санаторий Куяльник

Когда: 14 октября, 14:00

Что: Выставка художницы Ольги Дмитриевой «Встреча у Солнца»

Где: Троицкая 49-51, библиотека Грушевского

Когда: 14 октября, 15:00

Что: Показ фильма «Иван Сила»

Где: Троицкая 49-51, библиотека Грушевского

Когда: 15 октября, 12:00

Что: The Beatles: бунтари, которых помнит мир

Где: Европейская, 67, Арт-галерея

Когда: 15 октября, 14:00

Что: Показ фильма «Крепость Хаджибей»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 15 октября, 15:00

Что: Оскар Питерсон – легенда истории джаза

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 15 октября, 17:00

Что: Концерт камерной музыки «Музыкальные параллели»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 15 октября, 17:00

Что: Концерт камерной музыки

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 15 октября, 18:30

Что: Мероприятие для детей «Мне нравится находить друзей»

Где: Французский бульвар, 11, Центральная городская библиотека для детей

Когда: 16 октября, 15:30

Что: Встреча с фотографом Анной Голубовской

Где: Нижинская, 63, Музей истории евреев

Когда: 16 октября, 18:00