Ключевые моменты:

Одесский ювелир обустроил мастерскую, где из драгоценных металлов штамповал копии украшений двух швейцарских ювелирных домов.

К бизнесу мастер привлек женщину-продавца, которая продавала товар через ювелирный магазин.

Официальная экспертиза оценила ущерб швейцарскому правообладателю брендов в 29,5 млн гривен.

Проверенная схема: от кустарного станка до витрины магазина

В Одессе будут судить одесского ювелира и его сообщницу за изготовление и продажу ювелирных подделок под мировые бренды. Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Как установило следствие, организатором схемы выступил профессиональный одесский ювелир. Имея необходимое оборудование и навыки работы с драгоценными металлами, он решил не придумывать собственный дизайн, а заработать на чужом имени. Закупив золото и камни, он в своей мастерской воссоздавал популярные линейки двух швейцарских ювелирных домов. Копии браслетов, подвесок и цепочек получались визуально очень похожими на оригиналы.

Для сбыта товара мастер нашел сообщницу — сотрудницу одного из одесских ювелирных магазинов. Женщина забирала готовый контрафакт из мастерской, вносила его в базу данных и предлагала доверчивым покупателям под видом элитных брендовых украшений.

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Финал ювелирного обмана: обыски и миллионные иски

Деятельность тандема прекратили правоохранители. После проведения ряда контрольных закупок и официальных экспертиз, подтвердивших подделку, оперативники пришли с обысками в магазин.

Из незаконного оборота изъяли:

66 ювелирных изделий, на которых был незаконно выбит чужой зарегистрированный товарный знак;

52 изделия, которые полностью копировали уникальный запатентованный дизайн второго ювелирного дома.

По выводам экспертов, общая сумма ущерба, нанесенного швейцарскому владельцу двух известных брендов, составляет почти 30 млн грн. Из них более 20 млн грн — от незаконного использования торговой марки, еще более 9,5 млн грн — от копирования дизайна ювелирных изделий.

Теперь, помимо уголовного наказания, обвиняемым, скорее всего, придется покрывать эти многомиллионные убытки.