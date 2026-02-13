Ключевые моменты:

  • В результате ночной дроновой атаки в двух районах Одессы повреждены две многоэтажки, автосервис и объекты инфраструктуры.
  • Взрывной волной выбиты окна в детсаду и гимназии, жертв нет.
  • Коммунальные службы устраняют последствия, работают оперативные штабы помощи.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 февраля, в Одессе прозвучала серия взрывов – город снова оказался под ударом вражеских беспилотников. Вспыхнули пожары, часть города временно осталась без света. Один из дронов угодил в жилую многоэтажку – пострадала квартира на верхних этажах, без последующего возгорания.

По уточненным данным ГВА, произошли попадания в два многоэтажных жилых дома.

«Повреждены квартиры на верхних этажах. К счастью, без человеческих жертв, дальнейшего возгорания и детонации», – сообщил Сергей Лысак.

Шахед влетел в многоэтажку в Одессе
Очевидцы зафиксировали обломки беспилотника, который влетел в квартиру. Его фрагменты свисают прямо из окна

Помимо этого, в результате очной атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автосервис. Пожары, возникшие на местах, оперативно ликвидировали спасатели.

Также взрывной волной повреждено остекление в детском саду и гимназии.

Последствия атаки на Одессу в ночь на 13 февраля 2026

Одесса: выбитые окна после ночной атаки дронами

«На местах с ночи работают коммунальные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки, убирают обломки и закрывают оконные проемы пленкой. Развернуты оперативные штабы для помощи населению», – добавил глава ГВА.

Одесские коммунальщики ликвидируют последствия ночной дроновой атаки, февраля 2026 г.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», энергетический террор россиян 12 февраля оставил сотни тысяч одесситов без элементарных удобств. Энергообъект ДТЭК получил критические повреждения, из-за чего замерли насосные станции и котельные.

Читайте также: Экологические последствия удара по Одессе: 200 тонн выбросов и более 600 тысяч гривен убытков.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме