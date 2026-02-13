Ключевые моменты:

В результате ночной дроновой атаки в двух районах Одессы повреждены две многоэтажки, автосервис и объекты инфраструктуры.

Взрывной волной выбиты окна в детсаду и гимназии, жертв нет.

Коммунальные службы устраняют последствия, работают оперативные штабы помощи.

Напомним, в ночь на пятницу, 13 февраля, в Одессе прозвучала серия взрывов – город снова оказался под ударом вражеских беспилотников. Вспыхнули пожары, часть города временно осталась без света. Один из дронов угодил в жилую многоэтажку – пострадала квартира на верхних этажах, без последующего возгорания.

По уточненным данным ГВА, произошли попадания в два многоэтажных жилых дома.

«Повреждены квартиры на верхних этажах. К счастью, без человеческих жертв, дальнейшего возгорания и детонации», – сообщил Сергей Лысак.

Помимо этого, в результате очной атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автосервис. Пожары, возникшие на местах, оперативно ликвидировали спасатели.

Также взрывной волной повреждено остекление в детском саду и гимназии.

«На местах с ночи работают коммунальные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки, убирают обломки и закрывают оконные проемы пленкой. Развернуты оперативные штабы для помощи населению», – добавил глава ГВА.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», энергетический террор россиян 12 февраля оставил сотни тысяч одесситов без элементарных удобств. Энергообъект ДТЭК получил критические повреждения, из-за чего замерли насосные станции и котельные.

