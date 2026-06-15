Ключевые моменты:

Наибольшие задержки фиксируют на маршрутах в Одессу, Днепр, Харьков, Киев, Сумы и на западную Украину.

Одесские поезда в направлении Днепра и Харькова отстают от привычного расписания более чем на три часа.

Бригады «Укрзалізниці» уже ликвидируют последствия повреждений, задействовав резервные тепловозы.

Пассажиры могут отслеживать изменения графиков онлайн, но время задержки в пути может меняться.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці», сейчас ремонтные бригады адаптируют маршруты и используют вспомогательные локомотивы, чтобы как можно скорее доставить пассажиров. На данный момент сильнее всего от графика отклоняются следующие рейсы:

№ 53/54 Одесса – Днепр (задержка составляет 3 часа 50 минут);

Также напомним, что из Днепра в Одессу впервые запускают «Интерсити»

№ 39/40 Запорожье – Солотвино (опаздывает на 3 часа 40 минут);

№ 75/76 Кривой Рог – Киев (задержка 3 часа 30 минут);

№ 21/22 Харьков – Львов (задержка 3 часа 30 минут);

№ 65/66 Киев – Сумы (задержка 3 часа 30 минут);

№ 45/46 Харьков – Ужгород (опаздывает на 3 часа 30 минут);

№ 21/22 Львов – Харьков (задержка 3 часа 15 минут);

№ 7/8 Одесса – Харьков (опаздывает на 3 часа).

Следить за актуальным временем задержки конкретного рейса в режиме реального времени можно на официальном сайте uz-vezemo. Железнодорожники предупреждают, что ситуация на путях динамично меняется, поэтому пассажирам необходимо внимательно слушать объявления по громкой связи на вокзалах и непосредственно в поездах.

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