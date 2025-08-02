Ключевые моменты:

Основные средства получат 122-я бригада ТрО, представители которой обвиняли мэрию в отказе помочь, и 28-я отдельная механизированная бригада.

Ещё более 2 млн грн направят другим военным частям — по срочным запросам.

Поддержка армии: кому и сколько выделили

1 августа 2025 года во время внеочередной сессии Одесского горсовета депутаты единогласно поддержали решение о выделении 12 млн 235 тыс. 370 грн на помощь украинским военным, которые защищают государство на передовой.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Крупнейшие суммы — по 5 миллионов гривен — направлены:

122-й отдельной бригаде территориальной обороны,

28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода.

Ещё 2 млн 235 тыс. 370 грн будет передано другим военным частям, которые обратились в горсовет с неотложными запросами.

Это финансирование предоставлено в рамках программы поддержки ВСУ, сил безопасности и территориальной обороны. Как поясняют в мэрии, решение принято в срочном порядке — отдельно от плановой сессии, которая состоится в сентябре. Именно тогда будет рассмотрен полный список заявок от военных подразделений.

Городские власти подчёркивают: Одесса последовательно поддерживает своих защитников, ведь именно благодаря им город может продолжать жить и работать даже в условиях войны.

Хотя ранее мэр Одессы Геннадий Труханов вступил в конфликт с военнослужащим 122-й одесской бригады территориальной обороны, а позже представители бригады обвинили Одесский горсовет в отказе помочь военному подразделению.

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