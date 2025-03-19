— Голубцы помогут разнообразить пищевой стол. И тот, кто их однажды попробует, будет готовить часто. Несмотря на отсутствие мяса, блюдо получается удивительно вкусным и сытным, — говорит Людмила.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 большой кочан,

растительное масло — 40 мл,

соль — пол чайной ложки,

вода — 500 мл,

томатная паста — 1-1,5 ст. л.

Для начинки:

рисовая крупа — 500 г,

лук — 4-5 шт,

растительное масло — 50 мл,

томатная паста — 1-2 ст. л,

вода — 300 мл,

смесь перцев — по вкусу,

душистые травы — 1 ч. л.

Приготовление:

Вырезать кочан из капусты и опустить ее в кипяток. Затем легонько вилкой отделять листья и выкладывать на поднос.

Рис промыть в нескольких водах и опустить в кипяток, накрыв крышкой. Дать несколько минут покипеть и выключить плиту.

Для начинки — мелко нарезать лук и обжарить его с растительным маслом. Добавить томатную пасту и еще минуту-две жарить, помешивая.

Лук добавить к подготовленному рису. Туда же положить перец, травы, и соль. Все хорошо перемешать.

Берем листья капусты, кладем на них начинку и заворачиваем конвертиком или кулечком — кто как привык.

Дно кастрюли устилаем капустными листьями. Затем выкладываем голубцы.

В воде разводим томатную пасту, растительное масло и соль и этой смесью заливаем голубцы. Это по вкусу. Можно томатную пасту не добавлять, тогда голубцы будут светлыми.

Сверху голубцы прикрываем также капустными листьями. Накрываем крышкой и ставим на огонь. Как закипят, делаем огонь поменьше, чтобы они млели. Или же готовим в духовке в течение 40-50 минут.

Но надо помнить, что Великий пост — это не только отказ от скоромной пищи. Это время духовного совершенствования, время добрых поступков и искреннего сердца.

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