— Голубцы помогут разнообразить пищевой стол. И тот, кто их однажды попробует, будет готовить часто. Несмотря на отсутствие мяса, блюдо получается удивительно вкусным и сытным, — говорит Людмила.
Ингредиенты:
- капуста белокочанная — 1 большой кочан,
- растительное масло — 40 мл,
- соль — пол чайной ложки,
- вода — 500 мл,
- томатная паста — 1-1,5 ст. л.
Для начинки:
- рисовая крупа — 500 г,
- лук — 4-5 шт,
- растительное масло — 50 мл,
- томатная паста — 1-2 ст. л,
- вода — 300 мл,
- смесь перцев — по вкусу,
- душистые травы — 1 ч. л.
Приготовление:
Вырезать кочан из капусты и опустить ее в кипяток. Затем легонько вилкой отделять листья и выкладывать на поднос.
Рис промыть в нескольких водах и опустить в кипяток, накрыв крышкой. Дать несколько минут покипеть и выключить плиту.
Для начинки — мелко нарезать лук и обжарить его с растительным маслом. Добавить томатную пасту и еще минуту-две жарить, помешивая.
Лук добавить к подготовленному рису. Туда же положить перец, травы, и соль. Все хорошо перемешать.
Берем листья капусты, кладем на них начинку и заворачиваем конвертиком или кулечком — кто как привык.
Дно кастрюли устилаем капустными листьями. Затем выкладываем голубцы.
В воде разводим томатную пасту, растительное масло и соль и этой смесью заливаем голубцы. Это по вкусу. Можно томатную пасту не добавлять, тогда голубцы будут светлыми.
Сверху голубцы прикрываем также капустными листьями. Накрываем крышкой и ставим на огонь. Как закипят, делаем огонь поменьше, чтобы они млели. Или же готовим в духовке в течение 40-50 минут.
Но надо помнить, что Великий пост — это не только отказ от скоромной пищи. Это время духовного совершенствования, время добрых поступков и искреннего сердца.
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