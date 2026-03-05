Ключевые моменты:

5 марта в Одессе возле памятника Дюку де Ришелье состоялся Марш за права женщин с шествием Приморским бульваром к горсовету.

Активистки, ветеранки, общественные организации обсудили равные возможности, безопасность, поддержку женщин в войне, проблемы военнослужащих, ветеранок, переселенок.

Война обострила вопросы защиты прав: противодействие сексизму, гендерное равенство на работе, привлечение к решениям.

5 марта в Одессе прошел Марш за права женщин. Активистки, представительницы общественных организаций и местные жители собрались у памятника Дюку де Ришелье, чтобы обсудить равные возможности, безопасность и поддержку женщин в условиях войны.

Стоит отметить, что участники марша с утра двинулись от памятника вдоль Приморского бульвара к Одесскому городскому совету. Это часть всеукраинской кампании, направленная на привлечение внимания к роли женщин в обществе, их безопасности и вызовов, с которыми сталкиваются военнослужащие, ветеранки и те, кто потерял близких или эвакуировался из-за боевых действий.

На мероприятии также обсуждали гендерное равенство на работе, противодействие сексизму и привлечение женщин к принятию решений.

В целом, участницы марша отмечают, что война обострила проблемы защиты прав женщин, в частности для переселений, военных и переживших травмы.

Добавим, что на мероприятии присутствовали и представители местных властей. В частности, заместитель Одесского городского головы Алла Бех подчеркнула, что Международный день борьбы за права женщин — это не о цветах, это об истории борьбы, праве на достоинство, уважении, доступе к образованию и безопасности.

