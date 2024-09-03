В Одессе установили уличное укрытие, украшенное огромной иконой

Одно укрытие расположено возле детской площадки в Греческом парке, второе — на аллее в парке Победы.

Каждое из этих сооружений рассчитано на 20 человек. Оба укрытия оснащены современными системами освещения и автоматического открывания дверей, что обеспечит их быстрый доступ в случае чрезвычайной ситуации.

Эти мобильные укрытия установлены благотворительным фондом «Юность 2.0» совместно с городским Департаментом ЖКХ при поддержке бизнеса. В Одессе уже шесть таких сооружений, которые отличаются только внешним оформлением. Ранее такие сооружения одесситы отправляли в Херсон и Николаев.

Напомним, в конце июля Одесская ОГА официально подтвердила возобновление работы пяти пляжных зон на популярном пляже Ланжерон. Однако путь от самых отдаленных пляжных зон до этого укрытия составляет более 700 метров.

Фото — Новини.LIVE