Новости Одессы и Одесской области

В Одессе установили уличное укрытие, украшенное огромной иконой

В Одессе установили уличное укрытие, украшенное огромной иконой

Ко Дню города, который в Одессе отмечают 2 сентября, установили два новых уличных укрытия. Одно из них снаружи украшено изображением Богородицы, размером на всю стену.

Одно укрытие расположено возле детской площадки в Греческом парке, второе — на аллее в парке Победы.

укрытие

Каждое из этих сооружений рассчитано на 20 человек. Оба укрытия оснащены современными системами освещения и автоматического открывания дверей, что обеспечит их быстрый доступ в случае чрезвычайной ситуации.

Эти мобильные укрытия установлены благотворительным фондом «Юность 2.0» совместно с городским Департаментом ЖКХ при поддержке бизнеса. В Одессе уже шесть таких сооружений, которые отличаются только внешним оформлением. Ранее такие сооружения одесситы отправляли в Херсон и Николаев.

Напомним, в конце июля Одесская ОГА официально подтвердила возобновление работы пяти пляжных зон на популярном пляже Ланжерон. Однако путь от самых отдаленных пляжных зон до этого укрытия составляет более 700 метров.

Фото — Новини.LIVE

 

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