Ключевые моменты:

Авария произошла в пятницу, 3 июля, в 13:44, оставив без электричества более 6 тысяч одесских семей в Приморском районе.

Причиной ЧП стало повреждение кабельных линий из-за резкого роста нагрузки на энергосети в летнюю жару.

Энергетики ДТЭК ведут сложные подземные ремонтные работы в усиленном режиме.

Ориентировочное время восстановления электроэнергии – суббота, 4 июля, до 12:00.

В компании «ДТЭК Одесские электросети» объясняют, что во время летней жары непрерывная работа кондиционеров и охлаждающей техники существенно увеличивает нагрузку на оборудование. Местные сети еще не успели полностью восстановиться после вражеских атак прошлой зимой, поэтому не выдержали пиковых температур. В результате в 13:44 кабельные линии вышли из строя.

«Устранение таких повреждений требует времени. Энергетики должны определить место аварии под землей, раскопать кабельный канал, заменить поврежденный участок, проверить работу линии и только после этого возобновить электроснабжение. Работаем в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет каждой семье», – пояснили в ДТЭК.

Ориентировочное время восстановления электроэнергии по пострадавшим адресам – до 12:00 субботы, 4 июля.

Ранее в Одессе из-за жары и перегрузок ввели экстренные отключения света.

Также из-за обесточивания в городе возникли масштабные перебои с подачей воды.