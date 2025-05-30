Об этом говорится в проекте Стратегии восстановления и развития Одесской области на 2025-2027 годы.

В настоящее время в Одесской области промышленная добыча соли не производится. Все места, исторически используемые для добычи соли, в частности Куяльницкий лиман, сейчас не эксплуатируются. Основными причинами являются экологические ограничения и экономическая нецелесообразность (технологические сложности и конкуренция с другими источниками соли в Украине).

Добывать соль можно на Измаильском месторождении в селе Вишневом Сафьяновской громады. Там огромные залежи, но добыча на глубине более 100 метров требует значительных инвестиций.

Также возможно восстановление добычи соли путем испарения на Куяльницком лимане, но это может повлиять на качество лечебных грязей.

Поэтому для успешной реализации проекта необходимо в первую очередь провести детальную оценку территориального потенциала для добычи соли и разработать экологическую оценку воздействия на окружающую среду.

“Необходимо также разработать инвестиционную стратегию, подготовить технико-экономическое обоснование и привлечь потенциальных инвесторов из государственного, частного или международного сектора”, — говорится в Стратегии.

В документе указано, что при реализации проекта объем добычи соли в селе Вишневое составит 120 тыс. тонн/год, а из Куяльницкого лимана — 5 тыс. тонн/год.