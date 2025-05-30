Об этом говорится в проекте Стратегии восстановления и развития Одесской области на 2025-2027 годы.
В настоящее время в Одесской области промышленная добыча соли не производится. Все места, исторически используемые для добычи соли, в частности Куяльницкий лиман, сейчас не эксплуатируются. Основными причинами являются экологические ограничения и экономическая нецелесообразность (технологические сложности и конкуренция с другими источниками соли в Украине).
Добывать соль можно на Измаильском месторождении в селе Вишневом Сафьяновской громады. Там огромные залежи, но добыча на глубине более 100 метров требует значительных инвестиций.
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Также возможно восстановление добычи соли путем испарения на Куяльницком лимане, но это может повлиять на качество лечебных грязей.
Поэтому для успешной реализации проекта необходимо в первую очередь провести детальную оценку территориального потенциала для добычи соли и разработать экологическую оценку воздействия на окружающую среду.
“Необходимо также разработать инвестиционную стратегию, подготовить технико-экономическое обоснование и привлечь потенциальных инвесторов из государственного, частного или международного сектора”, — говорится в Стратегии.
В документе указано, что при реализации проекта объем добычи соли в селе Вишневое составит 120 тыс. тонн/год, а из Куяльницкого лимана — 5 тыс. тонн/год.