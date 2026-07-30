Ключевые моменты:
- С 1 сентября 2026 года все ученики коммунальных школ Одессы будут бесплатно получать горячее питание.
- Стоимость одного обеда составит от 75 до 130 грн в зависимости от возраста ребенка, смены и специальных диетических потребностей.
- Финансирование обеспечат за счет государственной субвенции и городского бюджета, который покроет 30% стоимости питания.
- В детских садах сохранятся все действующие льготы, а базовая стоимость питания останется без изменений.
- В 67 школах пищу будут готовить в собственных пищеблоках, а чтобы избежать очередей, введут гибкий график перемен.
Новый учебный год — новые правила
С нового учебного года все ученики коммунальных школ Одессы будут бесплатно получать горячее питание. Соответствующее решение о тарифах и порядке организации питания принял исполнительный комитет Одесского городского совета.
Стоимость одного горячего приема пищи будет определяться в зависимости от возраста ребенка, учебной смены и особенностей питания. Она составит от 75 до 130 гривен. Максимальный тариф предусмотрен для детей, которым требуется специальное диетическое питание, в том числе безглютеновое или безлактозное.
Организация бесплатного питания будет финансироваться за счет государственной субвенции и софинансирования из бюджета Одесской городской территориальной общины. При этом 30% стоимости питания будет покрываться средствами городского бюджета.
Что изменится для детских садов
В дошкольных учреждениях Одессы все действующие льготы для предусмотренных законодательством категорий детей сохраняются без изменений.
Полностью за счет городского бюджета и дальше будет финансироваться питание детей льготных категорий, в том числе детей лиц с инвалидностью вследствие войны. Для детей из многодетных семей сохранится скидка в размере 50% на оплату питания.
Для остальных воспитанников родители будут оплачивать основную часть стоимости: 64,78 грн в день для детей от 1 до 4 лет и 82,06 грн — для детей от 4 до 6 (7) лет. Остальную сумму компенсирует городской бюджет.
При этом базовая стоимость питания в детских садах остается неизменной и составит 80,97 грн в день для детей от 1 до 4 лет и 102,58 грн — для воспитанников от 4 до 6 (7) лет.
Кроме того, полностью за счет городского бюджета будет финансироваться питание детей в специальных учебных заведениях, санаторных группах, детском доме «Жемчужинка» и специализированных лицеях.
Напомним, что в 67 школах Одессы еду будут готовить непосредственно в собственных пищеблоках. Также расширяют места для приема пищи, в том числе в школьных укрытиях. Чтобы избежать очередей, в школах введут гибкий график перемен.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о компаниях, которые годами поставляют питание в школы Одессы, многомиллионных состояниях их владельцев, тендерах без конкуренции, уголовных производствах и многомиллиардных контрактах в сфере школьного питания.
Ссылка на полный текст расследования: Миллиарды на школьных обедах: одесская монополия, уголовные дела и элитная недвижимость