Ключевые моменты:
- В городе работают 12 бесплатных социальных маршрутов.
- На линии вышли 42 автобуса, которые частично заменяют электротранспорт.
- Одесситы могут узнать расписание и оставить жалобы через информационный центр.
Социальные автобусы в Одессе: бесплатные маршруты
В Одессе продолжают работать бесплатные социальные автобусы. Их запустили вместо трамваев и троллейбусов, чтобы жители могли и дальше передвигаться по городу.
20 января социальные автобусы продолжают курсировать по следующим маршрутам:
Всего запущено 12 маршрутов, на которых работает 42 автобуса. При этом городские власти пытаются заменить большой парк электротранспорта — около 80–90 трамваев и примерно 60 троллейбусов — значительно меньшим количеством автобусов.
Также в Одессе продолжает работу Информационный центр. Здесь можно узнать о схемах и графике движения, времени работы автобусов. Диспетчеры принимают звонки с понедельника по пятницу, с 08:00 до 20:00. Контакты информационного центра:
- 048 7 886 886
- 048 717 54 54
- 094 921 98 86
