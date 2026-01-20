Ключевые моменты:

В городе работают 12 бесплатных социальных маршрутов.

На линии вышли 42 автобуса, которые частично заменяют электротранспорт.

Одесситы могут узнать расписание и оставить жалобы через информационный центр.

Социальные автобусы в Одессе: бесплатные маршруты

В Одессе продолжают работать бесплатные социальные автобусы. Их запустили вместо трамваев и троллейбусов, чтобы жители могли и дальше передвигаться по городу.

20 января социальные автобусы продолжают курсировать по следующим маршрутам:

Всего запущено 12 маршрутов, на которых работает 42 автобуса. При этом городские власти пытаются заменить большой парк электротранспорта — около 80–90 трамваев и примерно 60 троллейбусов — значительно меньшим количеством автобусов.

Также в Одессе продолжает работу Информационный центр. Здесь можно узнать о схемах и графике движения, времени работы автобусов. Диспетчеры принимают звонки с понедельника по пятницу, с 08:00 до 20:00. Контакты информационного центра:

048 7 886 886

048 717 54 54

094 921 98 86

Читайте также: Вопросы о графиках и расписании социальных автобусов в Одессе: почему молчит городская власть