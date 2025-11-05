Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ключевые моменты:

Учителя Одесской области пожаловались на невыплату или частичную выплату обещанной с 1 сентября правительственной надбавки в размере 2600 грн.

Даниил Гетманцев инициировал прокурорскую проверку для расследования возможных злоупотреблений и привлечения виновных к ответственности.

Детали

Педагоги Одесской области не получили обещанную правительством надбавку за работу в неблагоприятных условиях, которая с 1 сентября 2025 года должна была составить 2600 гривен (2000 грн «чистыми»).

«Учителя рассказали, что с сентября обещанная правительством ежемесячная надбавка в 2600 гривен так и не была перечислена. Некоторым педагогам ее выплатили лишь частично, без объяснений», – написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что такая ситуация является проявлением неуважения к людям, которые обучают детей в военное время.

Народный депутат направил обращение к Генеральному прокурору с требованием проверить факты, изложенные в жалобе, и дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за начисление выплат. «Если факты злоупотреблений подтвердятся, виновные должны понести ответственность. Уважение к учителю начинается с выполнения государственных обещаний», – отметил парламентарий.

Эта доплата была введена правительством с 1 января 2025 года и изначально составляла 1300 грн, а с 1 сентября выросла вдвое. Она является обязательной для всех педагогических работников учреждений общего среднего образования, независимо от нагрузки и региона. Для педагогов в прифронтовых зонах, которые работают очно или в смешанном формате, эта доплата еще выше.

Читайте также: