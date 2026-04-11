Ключевые моменты:

Принцесса теряет семью и оказывается рядом с коварной королевой

Девочка ищет защиту и поддержку в мире, где не всё сказочное — доброе

Сказка, которая звучит по-новому

По информации театра, премьеру спектакля «Белоснежка» покажут 12 апреля дважды — в 11:00 и 17:00 на сцене Театра юного зрителя. Постановка рассчитана как на детей, так и на взрослых, которые хорошо помнят классический сюжет, но готовы увидеть его иначе.

В основе — известная история о принцессе, которая после смерти матери оказывается во власти новой королевы Равенны. Внешне прекрасная, но холодная и коварная, она становится главной угрозой для Белоснежки.

«Мы старались сделать эту историю не только сказкой, но и разговором о добре и зле, о страхе и смелости, которые знакомы каждому», — отмечают в театре.

В спектакле сочетаются классический сюжет, сценическая пластика и яркие костюмы. Особое внимание уделили образу Белоснежки — не только как сказочной героини, но и как ребёнка, который учится доверять, искать поддержку и не терять себя.

«Это история о том, что даже в самый тёмный момент рядом могут появиться те, кто поможет», — добавляют постановщики.

Зрителей приглашают вместе с героями пройти этот путь — от утраты к надежде, от страха к счастью.

Материал подготовлен на основе анонса театра, проверены дата, время показов и место проведения.

