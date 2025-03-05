Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР).

В ходе расследования детективы установили ряд зарубежных банковских счетов членов семьи Евгения Борисова и проследили движение средств, за которые приобреталось ценное имущество на сумму более 190 миллионов гривен — автомобили и элитная недвижимость за границей

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Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально не подтверждено.

“При таких обстоятельствах подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем, — сообщили в ГБР.

Борисова обвиняют в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Что приобрела семья военкома во время войны

Одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что, кроме элитной зарубежной недвижимости, она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома в последние годы стала обладательницей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро.

Напомним, недвижимость семьи Евгения Борисова перешла в управление АРМА. В том числе и вилла на испанском курорте.