Ключевые моменты:

В Запорожье в результате атаки БпЛА погиб помощник машиниста, машинист ранен.

Днепр утром атаковали дроны: повреждены здания и инфраструктура.

ВСУ нанесли ответные удары по пункту управления Черноморского флота и другим объектам противника.

ПВО сбила 189 из 215 дронов, Силы обороны нанесли удары по объектам РФ.

Ночные удары РФ: погибший железнодорожник в Запорожье и атака на Днепр

Сегодня ночью вражеский БпЛА атаковал сортировочный парк на станции Запорожье-Левое в Запорожской области. В момент удара на пути находился поезд с электровозом.

В результате смертельное ранение получил помощник машиниста. Машинист госпитализирован.

А утром враг ударил дронами по городу Днепру. По данным городского головы Бориса Филатова, в результате утренней атаки пострадали детский сад, двухэтажка и общежитие колледжа.

«Разбито под 200 окон. Изуродовали также дорогу и тротуары. Коммунальщики уже приступили к уборке. Привлечена и тяжелая техника. В течение дня будем закрывать разбитые стекла», – сообщил мэр Днепра.

Ранее мы сообщали, что в ночь на среду, 22 апреля, и ранним утром сегодняшнего дня две волны атак российских ударных беспилотников пережила Одесса. Основной целью врага стала портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов. Жертв и пострадавших нет.

Силы обороны поразили пункт управления Черноморского флота и другие цели

По официальной информации Генштаба ВСУ, 21 апреля и в ночь на 22 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным объектам российского агрессора.

Основные пораженные цели:

пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота «Стрелецкий» в оккупированном Севастополе;

пункты управления БпЛА в районах Коровяковки и Теткиного Курской области РФ, а также пункт управления БпЛА «Молния» возле Добролюбовки Харьковской области;

пункт управления подразделения противника в районе Вязовой Белгородской области РФ;

командно-наблюдательные пункты вблизи Уютного на временно оккупированном Донбассе и Высокой Белгородской области РФ;

место сосредоточения живой силы оккупантов в районе Графского Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Третий за неделю НПЗ в России остановился после атаки БпЛА

Как сообщает агентство Reuters, приостановил работу Сызранский завод компании «Роснефть», где повреждено оборудование и остановлена ключевая установка, обеспечивающая большую часть переработки. Ремонт может занять до двух недель.

Ранее из-за ударов остановились Туапсинский и Новокуйбышевский НПЗ. С начала года атаки уже привели к остановке как минимум шести нефтеперерабатывающих заводов в россии.

Силы ПВО уничтожили 189 российских БпЛА над Украиной

По данным Воздушных сил, в ночь на 22 апреля враг атаковал 215 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. По состоянию на утро среды сбито/подавлено 189 российских дронов. Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Между тем, как сообщает Генштаб, статус «хороших русских» получили еще 1140 оккупантов.

Также враг потерял танк, семь боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, 1026 беспилотных летательных аппаратов и 162 единицы автомобильной техники.

Источники: УНИАН и t.me/Pravda_Gerashchenko