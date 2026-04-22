Ключевые моменты:

  • В Запорожье в результате атаки БпЛА погиб помощник машиниста, машинист ранен.
  • Днепр утром атаковали дроны: повреждены здания и инфраструктура.
  • ВСУ нанесли ответные удары по пункту управления Черноморского флота и другим объектам противника.
  • ПВО сбила 189 из 215 дронов, Силы обороны нанесли удары по объектам РФ.

Ночные удары РФ: погибший железнодорожник в Запорожье и атака на Днепр

Сегодня ночью вражеский БпЛА атаковал сортировочный парк на станции Запорожье-Левое в Запорожской области. В момент удара на пути находился поезд с электровозом.

В результате смертельное ранение получил помощник машиниста. Машинист госпитализирован.

А утром враг ударил дронами по городу Днепру. По данным городского головы Бориса Филатова, в результате утренней атаки пострадали детский сад, двухэтажка и общежитие колледжа.

Последствия атаки на Днепр, 22 апреля 2026

«Разбито под 200 окон. Изуродовали также дорогу и тротуары. Коммунальщики уже приступили к уборке. Привлечена и тяжелая техника. В течение дня будем закрывать разбитые стекла», – сообщил мэр Днепра.

Ранее мы сообщали, что в ночь на среду, 22 апреля, и ранним утром сегодняшнего дня две волны атак российских ударных беспилотников пережила Одесса. Основной целью врага стала портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов. Жертв и пострадавших нет.

Силы обороны поразили пункт управления Черноморского флота и другие цели

По официальной информации Генштаба ВСУ, 21 апреля и в ночь на 22 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным объектам российского агрессора.

Основные пораженные цели:

  • пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота «Стрелецкий» в оккупированном Севастополе;
  • пункты управления БпЛА в районах Коровяковки и Теткиного Курской области РФ, а также пункт управления БпЛА «Молния» возле Добролюбовки Харьковской области;
  • пункт управления подразделения противника в районе Вязовой Белгородской области РФ;
  • командно-наблюдательные пункты вблизи Уютного на временно оккупированном Донбассе и Высокой Белгородской области РФ;
  • место сосредоточения живой силы оккупантов в районе Графского Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Третий за неделю НПЗ в России остановился после атаки БпЛА

Как сообщает агентство Reuters, приостановил работу Сызранский завод компании «Роснефть», где повреждено оборудование и остановлена ключевая установка, обеспечивающая большую часть переработки. Ремонт может занять до двух недель.

Ранее из-за ударов остановились Туапсинский и Новокуйбышевский НПЗ. С начала года атаки уже привели к остановке как минимум шести нефтеперерабатывающих заводов в россии.

Силы ПВО уничтожили 189 российских БпЛА над Украиной

По данным Воздушных сил, в ночь на 22 апреля враг атаковал 215 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. По состоянию на утро среды сбито/подавлено 189 российских дронов. Зафиксировано попадание 24 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.

Между тем, как сообщает Генштаб, статус «хороших русских» получили еще 1140 оккупантов.

Потери врага, 22 апреля 2026

Также враг потерял танк, семь боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, 1026 беспилотных летательных аппаратов и 162 единицы автомобильной техники.

Источники: УНИАН и t.me/Pravda_Gerashchenko

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме