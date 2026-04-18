Ключевые моменты:

Россия ударила дроном по жилому дому в Богодухове, есть пострадавшие.

За ночь ПВО сбила 190 из 219 вражеских беспилотников, зафиксированы попадания

В России заявляют о взрывах и пожарах на НПЗ, нефтебазах и промобъектах.

За сутки на фронте – 151 бой и более тысячи потерь у противника.

Россия ударила по Богодухову на Харьковщине, есть раненые

В ночь на субботу, 18 апреля, российские оккупационные войска совершили очередное военное преступление. В частности, захватчики ударили беспилотником по жилому дому в городе Богодухов Харьковской области, пострадали люди.

В результате удара были повреждены три частных дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Как сообщалось ранее, этой ночью под ударом вражеских беспилотников оказалась и Одесская область

По данным Воздушных сил, в ночь на 18 апреля противник атаковал 219 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

По состоянию на утро субботы, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 БпЛА на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 28 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

Ночные атаки по инфраструктуре в России: взрывы, пожары и удары по НПЗ

Эта ночь выдалась весьма «горячей» в России горячая ночка – зафиксированы прилеты по НПЗ в Новокуйбышевске, и не только.

Новокуйбышевск в Самарской области РФ: взрывы разбудили местных жителей посреди ночи. Над городом поднимается густой черный дым, предварительно – поражен ключевой элемент НПЗ.

Оккупированный Севастополь: дроны атаковали нефтебазу и порт. Резервуар с остатками топлива загорелся в районе Казачьей Бухты.

Тихорецк, Краснодарский край: возгорание на территории промышленного объекта после атаки БпЛА.

Ленинградская область: в районе порта Высоцк во время атаки БпЛА возникло возгорание, подтвердил местный губернатор.

За сутки – 151 бой: массированные удары, тысячи дронов и значительные потери противника

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение.

В пятницу, 17 апреля, противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, совершил 63 авиационных удара, сбросил 217 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9305 дронов-камикадзе и осуществил 3447 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 106 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Коломийцы Днепропетровской области; Копани, Ровно, Барвиновка, Любицкое, Воздвижовка, Цветково, Шевченковское, Лесное, Волшебное, Мирное, Заречное Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два орудия, один пункт управления БпЛА и семь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек. Также наши воины обезвредили шесть танков, 10 боевых бронированных машин, 82 артиллерийские системы, четыре реактивных системы залпового огня, 2104 БпЛА оперативно-тактического уровня и 180 единиц автомобильной техники.