Ключевые моменты:

Выставка объединила около 200 акварелей из десяти стран

Впервые биеннале назвали в честь Галины Кравченко

Экспозиция объединяет работы известных классиков и современных художников

Об открытии выставки сообщили организаторы художественного проекта «Море акварели» и Одесский музей западного и восточного искусства. По их данным, юбилейная биеннале соберет около 200 работ художников из Украины и еще девяти стран. К открытию также подготовили официальный 120-страничный каталог, а после завершения одесской экспозиции лучшие работы лауреатов представят в Национальной академии искусств Украины.

Что интересного в экспозиции?

Несмотря на непростое время, выставка объединила около 200 работ ведущих акварелистов со всей Украины и девяти стран мира. Особенность «Моря акварели» — сочетание поколений. Традиционно выставку открывает раздел «Классики», где представлены произведения украинских мастеров, ставшие достоянием мирового искусства: Тараса Шевченко, Михаила Врубеля, Ильи Репина, Петра Нилуса и других. Рядом с классическими произведениями посетители увидят современные эксперименты художников-новаторов.

В этом году событие получило особый статус: выставку назвали именем ее основательницы — выдающейся художницы, народной художницы Украины Галины Кравченко. Это решение подчеркивает роль Одессы как международного центра акварельной живописи.

«Искусство сегодня обладает мощной вдохновляющей силой, в которой так нуждается общество в тяжелое военное время. Этот проект — наш манифест того, что творчество невозможно остановить», — отмечают организаторы.

Детали выставки:

Когда: 17 июля 2026 года, начало в 15:00.

Где: Одесский музей западного и восточного искусства.

Важно: вход на открытие свободный для представителей СМИ и всех ценителей искусства.

К открытию выставки также был издан официальный каталог (фолиант объемом 120 страниц), раскрывающий красоту представленных произведений. После завершения выставки в Одессе лучшие работы лауреатов будут представлены в Национальной академии искусств Украины в Киеве.

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