— Фима, а вы знаете, как отличить «Италмас» от «Шахеда», не вставая с дивана?
— И как же? — Если звук такой, шо хочется выйти и дать по морде владельцу мопеда — это «Шахед». А если звук такой, шо хочется пойти и смазать газонокосилку — это уже «Италмас»!
— А если звука вообще нет?
— Ой, Фима, если звука нет — значит, ПВО уже сделало свою работу, и вы можете спокойно допивать свой кофе, не изображая из себя акустика военно-морского флота!
