По словам Эмина Ибрагимова, новый центр в Киевском районе Одессы является вторым подобным центром в городе, и в перспективе планируется открытие таких центров в каждом районе. Он отметил, что заведение будет помогать ветеранам в решении юридических и гуманитарных вопросов, в частности по оформлению выплат и компенсаций, поскольку существует много бюрократических преград с документацией. Также пространство предусматривает возможность для встреч ветеранов с семьями, проведения мероприятий, оказания психологической поддержки и медитаций.

Центр будет открытым не только для ветеранов, но и для тех, кто стремится поддержать их в гражданской жизни. Для этого запланированы открытые встречи, в частности в рамках инициативы «кофе с ветераном». Эмин Ибрагимов поделился, что по собственному опыту знает, насколько трудно бывает после увольнения со службы, когда человек может чувствовать себя никому не нужным. Он подчеркнул, что общение с побратимами дает надежду на возвращение к обычной жизни, а не постоянные мысли о войне и ее ужасах.

Отдельным важным направлением работы центра является содействие трудоустройству ветеранов. Команда сотрудничает с социально ответственным бизнесом, который готов создавать рабочие места для бывших военнослужащих и поддерживать их интеграцию.

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