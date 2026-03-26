Ключевые моменты:

Дата и уровень: 26 марта, К-индекс 3,7 (зеленый, слабая буря).

Причина: Вспышки на Солнце – заряженная плазма достигает Земли.

Воздействие на людей: Головная боль, усталость.

Чего ждать 26 марта

26 марта Украина окажется под влиянием солнечной активности с К-индексом 3,7, что соответствует зеленому уровню и слабым магнитным бурям.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, когда заряженная плазма (протоны и электроны) достигает магнитосферы Земли. К-индекс от 1 до 4 считается незначительным и обычно незаметным, но может вызвать легкий дискомфорт у чувствительных людей — головные боли, усталость или стресс из-за колебаний атмосферного давления. Бури сверх К-индекса 5 (красный уровень) угрожают связи и спутникам, а при 7–8 возможны полярные сияния.

Как облегчить здоровье во время бури?

Соблюдайте режим: высыпайтесь, питайтесь здоровой пищей, избегайте острого, соленого, жирного, алкоголя и избыточного кофе.

Пейте травяные чаи и много воды.

Гуляйте на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей; легкие физические нагрузки придадут бодрости.

Избегайте стресса и конфликтов.

Больным хроническими заболеваниями советуют больше отдыхать с лекарствами под рукой.

Начните день контрастным душем, завершите теплой ванной.

Вы также можете узнать: Американский бублик – это бургер или пирожное? Где в Одессе попробовать бейглы