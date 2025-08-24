Ключевые моменты
- В воскресенье, 24 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
В воскресенье, 24 августа, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 2, что соответствует слабым магнитным волнениям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Как сообщает сайт Meteoprog.UA, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса. Вероятность геомагнитного шторма – 1%.
Хотя магнитные бури в этот день не прогнозируются, специалисты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальными сводками.
Магнитные бури могут влиять на самочувствие даже здоровых людей, а особенно — на тех, кто страдает от хронических заболеваний, чувствительных к перепадам давления, стресса или метеозависимости.
Вот как можно помочь себе пережить такие дни с минимальными неудобствами:
- Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс;
- Уменьшите потребление кофе, чая и алкоголя;
- Избегайте перегрева, чрезмерных физических нагрузок.
- Старайтесь есть легкую пищу: овощи, каши, орехи, продукты с магнием и калием;
- Избегайте переедания и фастфуда;
- При проблемах с давлением, сердцем или сосудами — держите при себе назначенные врачом препараты;
- Следите за артериальным давлением.