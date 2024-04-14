«Крейсер «Москва» и не только: как одолеть вражеский флот, не имея своего

Сколько кораблей россии уничтожила Украина?

С начала полномасштабного вторжения ЗСУ уничтожила одну треть из 80 военных кораблей ЧФ россии. За два года враг потерял не только знаменитый «русский военный корабль» «Москву», а также другие мощные боевые суда – от больших десантных кораблей и ракетных катеров до подводной лодки. По данным спикера ВМС ЗСУ Дмитрия Плетенчука, в целом Украине удалось уничтожить 27 единиц российского флота, и еще 15 – значительно повредить.

Те самые ракеты «Нептун»: как все начиналось?

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, «морской бой» между Украиной и рф можно условно разделить на несколько этапов, и первый из них – классический. Первоначально корабли россии, включая крейсер «Москва», «топили» с помощью противокорабельных ракетных комплексов (ПКРК). Именно такой комплекс 13 апреля выпустил по российскому крейсеру две ракеты Р-360 «Нептун», в результате чего фрегат затонул днем позже.

«»Москва» была уникальным ракетным крейсером, ее водоизмещение составляло более 8 тысяч тонн. Таких кораблей на вооружении россии было всего три, и два из них сейчас вообще не находятся в Черном море», – отмечает Александр Коваленко.

Помогал ли Запад бороться с флотом россии?

К сожалению, Украина имела на вооружении небольшое количество «Нептунов» и использовала их очень осторожно. Поэтому вторым этапом борьбы с флотом россии стало использование ПКРК уже западного образца.

«Со временем мы начали получать от наших партнеров противокорабельные ракеты «Гарпун», которые также продемонстрировали высокую эффективность. К примеру, ими был уничтожен буксир «Василий Бех» и нанесены удары по так называемым «Вышкам Бойко» (буровые платформы в 100 км от Одессы – прим. ред.), – говорит Александр Коваленко.

Украина начала атаковать флот рф не только противокорабельными средствами, но и ракетами воздушного базирования, такими как британские Storm Shadow и французские SCALP. С их помощью в том числе удалось поразить большой десантный корабль «Новочеркасск» в конце 2023 года.

Как Украина создала морские дроны?

Из-за морских атак Украины врагу пришлось покинуть остров Змеиный и вывести свой флот с северо-западного сектора Черного моря, который был в радиусе действия ракет, применявшихся ВСУ.

Чтобы продлить поражение целей на большей дальности, украинские Вооруженные силы начали использовать уже не совсем традиционные методы – а именно морские дроны-камикадзе собственной разработки.

«Использование безэкипажных катеров, то есть надводных дронов, началось еще в 2022 году, но с тех пор они значительно эволюционировали: увеличили дальность плавания, боевую часть, маневренность, стабильность связи, скорость и т.д. Это позволило поражать цели уже в открытом море и за пределами Крыма», – объясняет Александр Коваленко.

Таким образом, украинские военные «дотянулись» до флота россии даже в Новороссийске Краснодарского края и в августе прошлого года поразили большой десантный корабль «Оленегорский горняк», который считался «лучшим кораблем Северного флота россии» в 2007 году.

В чем состоит победа Украины в море?

Эффективность украинских разработок с течением времени поразила даже западных экспертов.

«Успех Украины в Черном море, безусловно, стал неожиданностью для многих из нас. С точки зрения технологий и тактики украинцы оказались гораздо более инновационными в море, чем россияне», – такую точку зрения высказал эксперт из Института Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Майкл Петерсен.

А некоторые эксперты вообще считают, что по производству морских дронов Украина сегодня заняла первое место в мире.

«Ни одна страна не имеет такого опыта, как наше государство, по производству подобных надводных средств поражения и по результативности уничтожения вражеских объектов», – отмечает Александр Коваленко.

Что нам дает «морской бой»?

Благодаря продуманной стратегии и новым разработкам Украина полностью изменила картину военного присутствия в Черном море. Если в начале полномасштабного вторжения россия властвовала в нашей акватории, то теперь враг почти там не присутствует. Постоянные морские атаки со стороны Украины портят логистику перевозки военных грузов россии, уменьшают количество воздушных атак врага, нивелируют угрозу десантирования и даже предотвращают пиратство.

«Еще в 2023 году россияне планировали своими кораблями контролировать «зерновой коридор» при выходе из «зернового соглашения». Но этот морской терроризм им внедрить не удалось, потому что каждый их корабль автоматически оказывался под угрозой ударов надводными катерами. В россии до сих пор нет эффективного средства противодействия нашим морским дронам», – отмечает Александр Коваленко.

Идите на… край света

Постоянные дроновые атаки на море рано или поздно заставят россию увести свой флот на еще большее расстояние. По словам командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы, враг уже строит новый пункт базирования флота в Абхазии. А вот Александр Коваленко считает, что россиянам не мешало бы сразу уплыть в Каспийское море.

«Сегодня Новороссийск больше не является для россиян безопасным местом. Но инстинкт самосохранения у них отсутствует, поэтому они сначала будут пытаться спасаться в Абхазии, но и там их достанут. И только после этого они будут выводить флот к Каспийскому морю. Но не факт, что к тому времени у них хоть что-нибудь еще останется», – считает эксперт.