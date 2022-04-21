Российский флот ведет поисковые работы на месте гибели «Москвы»

В Черном море российские корабли черноморского флота производят поисковые работы на месте затопления крейсера «Москва».
Об этом сообщил офицер ОК «Юг» Владислав Назаров.
Представитель ВСУ рассказал, военные суда российской федерации продолжают блокировать судоходство в Черном море.
«В Черноморской операционной зоне сохраняется присутствие того же состава корабельной группировки противника. Продолжая блокировку судоходства, вражеским флотом проводится разведка, перевозка грузов и поисковые мероприятия на месте затопления крейсера», – рассказал Владислав Назаров.
Напомним, ранее остатки потопленного укранскими Военно-морскими силами ВСУ флагмана черноморского флота рф ракетного крейсера «Москва» признали культурным наследием Украины.
Крейсер «Москва», после поражения двумя украинскими противокорабелными ракетами «Нептун», затонул в районе острова Змеиный 14 апреля 2022 года.