Более 80 перекрестков в Одессе стали безопаснее: список

На сегодняшний день уже 85 перекрестков в центральной части Одессы оборудованы светофорами с блоками бесперебойного питания.
Об этом сообщил глава Приморской райадминистрации Марат Королев.
В Одессе продолжают устанавливать блоки бесперебойного питания на светофорах, чтобы при отключениях света они работали от шести до восьми часов в автономном режиме.
Ранее сообщалось, что сейчас идет модернизация светофоров на сложных перекрестках города.
Напомним, во время длительных выключений света этим летом в Одессе произошло несколько ДТП из-за неработающих светофоров. Среди пострадавших- дети.
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Публикуем полный список светофоров с резервным питанием: