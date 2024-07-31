Более 80 перекрестков в Одессе стали безопаснее: список

Более 80 перекрестков в Одессе стали безопаснее: список

На сегодняшний день уже 85 перекрестков в центральной части Одессы оборудованы светофорами с блоками бесперебойного питания.

Об этом сообщил глава Приморской райадминистрации Марат Королев.

В Одессе продолжают устанавливать блоки бесперебойного питания на светофорах, чтобы при отключениях света они работали от шести до восьми часов в автономном режиме.

Ранее сообщалось, что сейчас идет модернизация светофоров на сложных перекрестках города.

Напомним, во время длительных выключений света этим летом в Одессе произошло несколько ДТП из-за неработающих светофоров. Среди пострадавших- дети.

По теме: В центре Одессы произошло ДТП из-за неработающего светофора: автомобиль разбит вдребезги, четверо людей в больнице

Публикуем полный список светофоров с резервным питанием:

светофоры
светофоры

светофоры

светофоры

 

 

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