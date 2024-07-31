Более 80 перекрестков в Одессе стали безопаснее: список

Вонь в Одессе усиливается по ночам: что говорят специалисты Одесситы продолжают жаловаться на распространение по городу зловония, которое усиливается по ночам. Сегодня резкий запах особенно сильно ощущали жители центральной части города. И пока официальные службы не могут толком объяснить происхождение вони, горожане в соцсетях высказывают свои предположения. ПОДРОБНЕЕ

Одесские мифы: что о них думают одесситы и что хотят изменить Для одесситов важным является сохранение исторической архитектуры Одессы, ее традиций, праздников и юмора. Они видят свой город украинским и мультикультурным и не хотят, чтобы Одесса ассоциировалась с русским миром, бандитизмом, кланами и коррупцией. ПОДРОБНЕЕ