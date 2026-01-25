Ключевые моменты:

Свитолина победила Мирру Андрееву в двух сетах — 6:2, 6:4;

В четвертьфинале украинка сыграет с Кори Гауфф.

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, успешно преодолела четвертый круг Australian Open. Ее соперницей стала нейтральная теннисистка с российским паспортом Мирра Андреева, седьмая ракетка мира.

В первом сете Свитолина действовала уверенно: она сделала три брейка и позволила сопернице взять лишь два гейма — 6:2. Во второй партии старт сложился неудачно — Элина проиграла два гейма подряд. Однако затем украинка собралась, сократила количество ошибок и переломила ход встречи, выиграв сет со счетом 6:4. За матч Свитолина выполнила четыре эйса и допустила всего одну двойную ошибку.

В четвертьфинале Australian Open Элина Свитолина сыграет с третьей ракеткой мира — американкой Кори Гауфф. Это будет один из самых ожидаемых матчей стадии.

Отметим, что для Свитолиной это уже 13-е участие в Australian Open. В прошлом сезоне она также дошла до четвертьфинала турнира.

