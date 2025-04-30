Об этом заявил в интервью российским СМИ бывший секретарь Совбеза, входящий в окружение президента РФ Николай Патрушев.

По его словам, жители причерноморских регионов Украины «должны сами определить свое будущее». Политик также вспомнил, что Одессу якобы основала Екатерина II и долгое время город выполнял функции форпоста России на Черном море.

«Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно из опыта вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии», – заявил Патрушев, намекая на «референдумы», по результатам которых Москва аннексировала украинские земли.

По мнению Патрушева, одесский порт превратился в хаб для переброски вооружения и пункт базирования морских диверсантов. Однако подтверждений своим словам политик не предоставил. Он также намекнул, что наступление на Одессу может начаться, если Киев откажется признать российскими оккупированные регионы.

Читайте также:

Источник: odesa.novyny.live