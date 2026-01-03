Ключевые моменты:

Моссад был создан в 1951 году и выполняет функции внешней разведки Израиля.

Выходцы из Украины возглавляли Моссад в разные периоды с 1960-х до 2010-х годов

Среди руководителей службы — уроженцы Херсона и люди с семейными корнями в Одессе и Харькове

Совокупный срок руководства выходцев из Украины в Моссаде составляет около 24 лет.

Моссад считается одной из самых эффективных и секретных спецслужб мира — эталоном разведки, спецопераций и стратегического планирования. В то же время, малоизвестным остается факт, что на протяжении десятилетий ключевые должности в израильской внешней разведке занимали выходцы из Украины или люди, чьи семьи происходили из украинских городов.

Херсон, Одесса, Харьков – эти названия неожиданно появляются в биографиях руководителей Моссада, которые формировали подходы службы во второй половине ХХ века. Их опыт, личные истории миграции и военное прошлое оказали влияние на стиль работы спецслужбы, операции которой сегодня изучают в разведывательных школах по всему миру.

Что такое Моссад и почему его считают эталоном мировой разведки

«Не, ну реально — орлы наша спецура! Такое сотворили: Моссад отдыхает!». Неоднократно уже звучали столь восторженные отзывы в адрес спецслужб Украины после высочайшей продуманности и дерзости их операций против оккупантов россиян. Что ж, правильная оценка, как и «планка», определяющая уровень «высшего пилотажа» в этом деле — тоже правильная. Потому что Моссад — это образец для подражания, это высший уровень профессионализма.

Название «Моссад» происходит от аббревиатуры на иврите, она переводится как «Институт разведки и специальных задач» или «Ведомство разведки и специальных поручений». Это внешняя разведка Израиля, занимающаяся сбором информации и операциями за рубежом. То есть суть её деятельности — разведка и специальные задания. Моссад — это «глаза и уши» Израиля за границей, выполняет функции, аналогичные ЦРУ в США, фокусируясь на выживании страны. Служба была создана в 1951 году и стала ключевой частью израильского разведывательного сообщества.

Украинские корни в руководстве Моссада: что известно

Ну а теперь, чтобы перейти к теме нашего повествования, вспомним «Лекцию и международном положении» — песню Владимира Высоцкого и слова из неё: «Вот место Голды Меир мы прохлопали, А там на четверть бывший наш народ«.

Ну что за ерунда: никто ничего не прохлопал! Киевлянка возглавила Израиль — и это называется прохлопали?! Так более того, мы в этом смысле и Моссад не прохлопали, потому что неоднократно эту организацию возглавляли выходцы из Украины.

Меир Даган: уроженец Херсона во главе Моссада

Начну, уж простите, со своего земляка, херсонца. Это Меир Даган, он возглавлял Моссад с 2002 по 2011 годы, стал его 10-м директором.

Имя при рождении — Меир Губерман. Дата рождения — 1945 год, хотя в некоторых источниках указан 1947-й. Место рождения — Херсон, УССР, хотя некоторые источники указывают Одессу. Семья — польские евреи, они были беженцами из городов Лукув и Тарнув, высланными в Сибирь после раздела Польши между СССР и Германией в 1939 году.

Этой категории перемещённых лиц было разрешено вернуться на родину в конце 1944 года, когда между СССР и польским правительством в изгнании была достигнута договоренность о разрешении выезда лицам польской и еврейской национальностей, проживавшим в Польше до 1939 года. Родители оказались в Херсоне уже после войны.

В 1950-м году семья переехала в Израиль, поселились в иммигрантском лагере в Тель-Авиве. Почему фамилия — Даган? Huber / Huber-mann в немецком связан со словом Hube — земельный надел, пашня. По смыслу это близко к земледелию → зерну. Слово Дага́н на иврите буквально означает «хлебное злаковое зерно».

В 1963 году Меир Даган поступил на службу в Армию обороны Израиля. За время службы принимал участие в большинстве военных столкновений в ходе арабо-израильского конфликта.

С 1963 по 1970 год служил в парашютно-десантных войсках. Участвовал в боях на Синайском полуострове и на Голанских высотах в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1971 году награждён медалью «За отвагу». В 1970 году стал одним из организаторов элитного антитеррористического подразделения «Римон».

В 1991 году назначен помощником начальника Генерального штаба армии. В 1992 году назначен начальником Оперативного отдела Оперативного управления Генштаба, стал бригадным генералом; спустя год — уже генерал-майор. В 2002 году был назначен директором внешней разведки Моссад.

Вот лишь некоторые операции, официально не подтвержденные Израилем, но широко приписываемые Mоссаду времён Дагана:

ликвидации ключевых фигур террористических организаций;

внедрении вредоносной компьютерной программы Stuxnet в иранскую ядерную программу;

операции по предотвращению поставок оружия в сектор Газа и Ливан.

Этот человек, который«умеет делать грязную работу» (так о нём говорил израильский премьер Ариэль Шарон) скончался в 2016 году.

Меир Амит и харьковские корни в истории Моссада

Меир Амит — 3-й директор Моссад (1963–1968). Меир Слуцкий (такова настоящая фамилия Амита) родился в 1921 году в Палестине. Родители Меира приехали туда в 1920 году из Украины, из Харькова. Его отец был родным братом Абрама Слуцкого — отца известного советского поэта Бориса Слуцкого.

Если попытаться даже поверхностно описать «трудовые подвиги» Амита на посту шефа Моссад, придется засесть за написание книги из серии ЖЗЛ (Жизнь Замечательных Людей). Но об одной из организованных им операций расскажем вкратце, потому что ее успешно повторили уже украинские спецслужбы, сумевшие «пригласить» к себе российского военного вертолетчика на Ми-8 осенью 2023 года.

А в 1965 году Израилю позарез понадобился советский истребитель МиГ-21. СССР снабдил ими арабов, и израильтяне хотели «пощупать» его, чтобы понять, как с ним бороться. В поле зрения “Моссада” попал один из лучших асов Ирака. В результате длительной и сложной работы, проведенной с ним агентами Моссада, ас угнал МиГ-21 и посадил его на одном из израильских аэродромов. Это был первый случай, когда новейший советский самолет оказался на Западе.

Кстати, тогда же “Моссад” осуществил операцию “Ноев ковчег”, в результате которой из порта Шербур были угнаны французские ракетные катера, построенные по заказу Израиля. Но их удерживала Франция из-за того, что президенту де Голлю внезапно «попала вожжа под хвост» и он наложил эмбарго на поставки Израилю вооружения. За катера было уже заплачено, так что в Моссаде никто не испытывал угрызений совести.

Ицхак Хофи и одесский след в руководстве Моссада

Ицхак Хофи— 5-й директор израильской спецслужбы (1973–1982). Сам он в 1927 году родился в Израиле, но, как сообщается в ряде источников, его родители эмигрировали из Одессы.

Участвовал в войне за независимость Израиля, в армии прошёл все ступени карьерной лестницы и к началу войны Судного дня командовал войсками Северного военного округа. Они под командованием Ицхака Хофи встретили нападение Сирии на Голанские высоты во всеоружии и отбили его. После отставки начальника генштаба, Хофи занимал должность и.о. начгенштаба.

В 1974 году премьер-министр Израиля Ицхак Рабин назначил Хофи шефом Моссада. Именно при нём в 1976 году бойцы спецназа провели операцию по освобождению 80 заложников-израильтян, удерживаемых палестинскими террористами на борту захваченного ими французского самолёта. А в 1981 году в ходе операции «Опера» израильской авиацией был разрушен иракский ядерный реактор Осирак.

Важно понимать, что «украинские корни» могут означать как собственное рождение на территории Украины, так и происхождение родителей из Украины. С учетом этого «иммигранты из Украины» возглавляли Mоссад в общей сложности около 24 лет.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса