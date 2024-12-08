Отправила дочь с мужем за границу и ушла воевать: армия глазами женщины

Женщинам нужно делать вдвое больше, чтобы завоевать доверие

– Многие мужчины несколько пристрастны в отношении женщин. Когда они увидели хрупкую девушку небольшого роста и без опыта, как вас восприняли?

– Сильно боялись, что мне 21, что я ничего не знаю о военном деле. Боялись, что не справлюсь, что меня ранят. Но я попала в крутую разведывательную ударную группу при командире «Гамлет», где всему научилась. С первых дней я просто просила пацанов, чтобы они научили меня лазить с вооружением.

– Дают ли поблажки женщинам и помогают ли носить тяжелое вооружение?

– Мы распределяем все нагрузки. У меня сейчас больная спина, потому что я как раз пытаюсь на ребят не перекладывать свою работу и ношу такое же снаряжение.

– Как удалось завоевать доверие побратимов и командира?

– Если ты женщина, ты должна сделать вдвое больше работы, чем мужчины, и тогда к тебе изменится отношение. Когда я приехала на подкрепление на Херсонское направление, командир посмеялся. Но я была единственной херсонкой. Ночью, во время вражеских обстрелов, не было связи, света, даже старлинк не работал, а ребят надо было менять. Я приехала, забрала, отвезла на точку, где они могли бы отдохнуть. Тогда они поняли, что от меня есть польза и я не боюсь нагрузок.

Как реагировать на сексуальные домогательства в армии?

– Каждой ли девушке намекают на интим и ищут «женское» место?

– Это зависит от того, как женщина себя поставит. То есть я пришла и сразу объяснила бородатым мужикам, что в слове «секс» они делают пять ошибок. Что я сюда пришла не готовить, не брить, а именно убивать и уничтожать врага.

– Были ли домогательства?

– Было несколько моментов, но я их решала с помощью командиров. Мне пытались доказать, что я с командирами в каких-то отношениях, но я говорила, что если бы была с командирами, то у меня были бы наградные медали на груди и я не ходила бы в солдатах три года. Я извиняюсь, но когда служу месяц на позиции, мне там вообще никого не хочется. Тебе нужно уничтожать врага, технику, там вообще не до интима.

– Как часто встречались со сплетнями со стороны мужчин?

– Мне в глаза никто плохого не говорит. За глаза – пожалуйста. Боже, какой я только не была. Но раньше я на это обижалась, даже могла сходить, разобраться как-то, а сейчас думаю – да ради Бога. Скучно ребятам жить, им нужны сплетни. Мне помог поставить характер командир штурмовой группы. Когда я уже шла в другое подразделение, он мне сказал: «Цветочек, мы тебя отпускаем, но ты должна бороться за себя».

– Как на службе поставить мужчину на место, если он позволяет себе лишнего?

– Если человек слов не понимает, надо действовать. Бывает, подходишь к командованию, просишь решить проблему, а они игнорируют. У меня всегда простой, очень действенный способ, при всех желательно это сделать. Я всегда говорю, что мой враг тот, кто несет для меня угрозу. Смотрите, я не борцуха, я метр шестьдесят три ростом, но у меня есть каска. Я не трогаю оружие вообще, потому что мы с ним обращаемся так, словно оно всегда заряжено на выстрел. Даже с опытом боевого медика, я не могу воскресить.

Мой муж забрал дочь за границу, и я ему благодарна

– Как вы объяснили дочке, что воюете?

– Она только в этом году узнала, что мама военная. Я всегда звонила ей, когда была не на позиции. Говорила, что мама на работе. Первого сентября я очень хотела провести ее в первый класс. Но получила ранение, приехала и уже сказала, что мама служит. Но она это нормально восприняла. Улыбалась, говорила, что скучает.

– Как сейчас совмещаете материнство со службой?

– Дочь живет со своим отцом. Мы договорились, что я уйду на фронт, а он вывезет малышку за границу. У нас был сложный развод, но мы все же смогли найти эту белую ниточку. Договорились, что ребенок один, его нужно воспитывать, любить. У нее двое живых родителей. Я могу его только поблагодарить. Высылаю дочке деньги, общаюсь по видеосвязи. А когда могу – приезжаю и забираю.

Менструация на войне не может остановить боевую работу

– Насколько трудно девушкам решать вопросы с гигиеной в полевых условиях?

– Две бутылочки берем, выгоняем ребят. Если мы в блиндаже, то прошу их выйти за шторку, мне дают 5-10 минут помыться. Есть сухие души. Складываем себе рюкзачок по своим нуждам. Ребята все адекватны, ну почти все. Летом немного легче, потому что можно выйти под кустом помыться быстро. Но это опасно, потому что может артиллерия прилететь.

– У каждой из девушек по-разному проходят критические дни, кто-то даже не может пошевелиться, не говоря о том, чтобы брать в руки оружие. Есть ли у женщин возможность взять паузу в сложный период?

– Мы обычно пьем таблеточку и продолжаем работать, потому что никто за нас работу не сделает. А если уж совсем плохо, ты можешь с кем-то поменяться сменами.

– Достаточно ли сейчас женского снаряжения, формы и специального оборудования?

– От государства я ничего не получала, и даже моего размера нет. Сотрудничаю с ARMWOMENNOW. Они мне как раз предоставили и зимнюю, и летнюю женскую форму. В общем, если что-то нужно, сама себе покупаю. И еще мои волонтеры из фонда БТФВ купили женский анатомический бронежилет, не сдавливающий грудь.

«Я мечтаю создать женский батальон»

– Планируете ли возвращаться на службу и какие у вас личные цели?

– Я мечтаю создать женский батальон. Но это надо найти таких же отчаянных девушек. Хочу показать, что женщины в армии способны сделать больше, чем от нас могут ожидать. Потому что когда на глазах разрывается голова солдата, а ты просто спокойно его забираешь, – такое выдержит не каждый мужчина. Девушки более сконцентрированы. И знаю, что с теми, которых я хочу видеть в батальоне, смогу и в огонь, и в воду, и на русских.

– А у вас есть мечта, не связанная с войной?

– Нет. Мечта будет после победы. Просто хочется надеть нарядное платье, сходить на красивый ужин с мужчиной, забыть, что ты женщина «с яйцами». Забрать дочь, видеть, как она растет. А еще собраться большой семьей за праздничным столом.

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Фото с Instagram: multiiikk