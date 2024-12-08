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Будут ли нет отключать в Одессе свет: графики на понедельник, 9 декабря

Будут ли нет отключать в Одессе свет: графики на понедельник, 9 декабря

Завтра, в понедельник, 9 декабря 2024 года, стабилизационные откючения света, введенные по всей стране после массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября, продолжат действовать. По данным энергетиков, отключения продлятся до вечера.

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, время применения и объем ограничений будут такими:

Для бытовых потребителей:

  • 08:00-19:00 – одна очередь отключений (предполагает 4 часа без света в сутки).

Для промышленности и бизнеса:

  • 07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности.

При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Информация о графиках от ДТЭК пока отсутствует.

Читайте также: Почему постоянно меняются графики выключений света — пояснение ДТЭК

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