Будут ли нет отключать в Одессе свет: графики на понедельник, 9 декабря

Завтра, в понедельник, 9 декабря 2024 года, стабилизационные откючения света, введенные по всей стране после массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября, продолжат действовать. По данным энергетиков, отключения продлятся до вечера.
По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, время применения и объем ограничений будут такими:
Для бытовых потребителей:
- 08:00-19:00 – одна очередь отключений (предполагает 4 часа без света в сутки).
Для промышленности и бизнеса:
- 07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности.
При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Информация о графиках от ДТЭК пока отсутствует.
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