Будут ли нет отключать в Одессе свет: графики на понедельник, 9 декабря

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, время применения и объем ограничений будут такими:

Для бытовых потребителей:

08:00-19:00 – одна очередь отключений (предполагает 4 часа без света в сутки).

Для промышленности и бизнеса:

07:00 – 20:00 – применение графиков ограничения мощности.

При этом время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Информация о графиках от ДТЭК пока отсутствует.

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