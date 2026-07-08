Украинско-польские отношения остаются одной из самых важных тем для обоих государств, особенно в условиях российской агрессии. В то же время, вопросы исторической памяти — в частности Волынской трагедии и событий Второй мировой войны — регулярно возвращаются в политическую повестку дня и обсуждаются на уровне государственных институтов, историков и совместных украинско-польских комиссий. В этой авторской колонке Валерий Боянжу предлагает свой взгляд на то, как исторические споры влияют на современные отношения между Украиной и Польшей.

Польша — Украина: прошлое важнее настоящего?

Не сомневаюсь, что среди читающих эти строки есть множество, таких же как автор, котолюбителей. И все мы прекрасно знаем, что делают эти особи, когда им нечего делать. Они занимают удобную позу и тщательно вылизывают свои я… Я уверен, что все меня правильно поняли! Но этот материал не о заслуживающих уважения котах, а о заслуживших НЕуважение людях.

Вот, к примеру, нынешний президент Польши Навроцкий. В этой стране «погоду делает» премьер-министр, и президенту реально нечего делать. Но он, видать, не любитель котов, и не знаком с их вышеописанной полезной при хроническом безделии привычкой. А потому тупо мается дурью.

Этому пану показалось мало того, что он наехал на Украину по теме Волынской трагедии, и он, надув для солидности щеки, принялся стучать себя пятками в грудь и требовать деньги с ФРГ за грехи Третьего Рейха в годы прошлой Мировой войны.

Этот деятель утверждает, что он историк, но, похоже, в истории он — «ни в зуб ногой», как говорят в Одессе. Был бы историком — хоть разок прочитал бы труды Ленина ( даже при полном, понятно, к нему неуважении). Как минимум, его статью «О компромиссах». Я в школе и затем в институте дважды был вынужден ее штудировать, и сейчас вкратце передам ее суть.

Если у вас есть два врага, скооперируйтесь, пойдите на компромисс с одним из них, вместе «обнулите» второго врага, более злобного, а уж затем устраивайте «разборки» с оставшимся. Но Навроцкий истерик, а не историк, и президент из него, как из этого самого пуля.

Да, Волынская трагедия для Польши — это ТРАГЕДИЯ, и Украине есть , за что извиниться перед поляками. Но и полякам, если копнуть поглуже многовековую историю, уж точно есть за что просить прощения у Украины. Ну и кому нужны СЕГОДНЯ эти сведЕния счетов!?

Навроцкий, проспись, враг у ворот СЕГОДНЯ!!! Тот самый враг, который уже не раз вытирал сапоги о почему-то доверившуюся тебе страну! Твои избиратели сегодня не воюют только потому, что российская орда не может форсировать широченные украинские реки. Это реки крови, пролитой украинцами в борьбе за нашу и вашу, между прочим, свободу.

И ты, польский «презик», именно сейчас нашел время, чтобы «дышать перегаром» на нашу страну!? Ты на чьей стороне, Навроцкий? Да можешь не отвечать, мы уже слышали, что какая-то «шестерка» из твоей команды Западную Украину назвала «Малопольшей» — аж «МалорОссией» завоняло!

Россияне жестоко подавили два Варшавских восстания

Пора, наверное, т.н. историку Навроцкому рассказать о том, о чем он не знает. Это история двух варшавских восстаний и история их жесточайшего подавления «великороссами», личинкам которых сегодня фактически «подмахивает» т.н. глава Польши.

Конкретно — расскажем о роли российских казаков, потому что именно казачьи соединения играли полицейскую роль и занимались «зачистками» мирного населения как в период антироссийского восстания 1830-31 гг., так и в 1944 году — в составе…Вермахта.

Начавшееся в ноябре 1830 года национально-освободительное восстание завершилось в Варшаве в сентябре 1831-го. После штурма города русскими войсками под командованием Ивана Паскевича сопротивление поляков было сломлено. Поражение привело к отмене Конституции и ликвидации автономии Царства Польского.

Главной причиной бунта стало недовольство поляков нарушением их прав, цензурой и усилением российского влияния в Царстве Польском. Кстати, многие участники этого восстания, наверняка, помнили, что такое «Пражская резня» 1794 года. Поляков уже тогда тошнило от присутствия у них российских оккупантов.

В апреле польские повстанцы и горожане внезапно атаковали расквартированный в Варшаве русский гарнизон. Части русских войск удалось с боем вырваться из города. Это событие послужило сигналом к началу масштабного антироссийского восстания.

Но уже в ноябре русские войска под командованием генерал-аншефа Александра Суворова (да-да, того самого!) подошли к Варшаве и взяли штурмом её укрепленное предместье Прага на правом берегу Вислы. В ходе уличных боев и последовавшей за ними расправы погибло до 20 тысяч поляков (в основном — мирных жителей). Вскоре после этого Варшава капитулировала.

После событий 1831 года современники и мемуаристы сообщали об убийствах мирных жителей, грабежах имущества, насилии со стороны российских военнослужащих, жестоком обращении с пленными и подозреваемыми в участии в восстании.

Казачьи части особо рьяно участвовали в преследовании повстанцев, в поиске скрывавшихся участников восстания. В польской мемуарной литературе встречаются обвинения казаков в реквизициях, грабежах, жестоком обращении с населением.

Но все это были лишь «цветочки», «ягодки» дозрели к августу 1944 года. Польское подполье подняло восстание против немцев, захватило значительную часть Варшавы и удерживало позиции. 63 дня поляки мужественно сражались, а совсем невдалеке Сталин резко остановил стремительно до этого наступавший 1-й Белорусский фронт. Мол, устали бойцы.

Но на самом деле «великий человеколюб» с интересом наблюдал, справятся ли поляки сами с гитлеровцами. Увидев такую, фактически, помощь, немцы бросили все, что могли, для уничтожения восставших поляков. Большая надежда у нацистов была на русских казаков — коллаборационистов, которые верой и правдой служили фюреру. По оценкам историков в подавлении восстания их участвовало порядка 9 тысяч — сводный пеший полк и 6 казачьих батальонов.

В историю вошла устроенная ими резня в районе Воля — одно из крупнейших массовых убийств мирного населения в Европе периода Второй мировой , совершённое во время подавления Варшавского восстания.

Наиболее интенсивная фаза расправ пришлась на 5–7 августа 1944 года, хотя убийства продолжались и позже. По современным оценкам, были убиты от примерно 40 тысяч до 60 тысяч человек, преимущественно польских гражданских лиц.

Начиная с 5 августа части СС, полиции и русские казачьи подразделения проводили систематические массовые казни жителей района. Убийства происходили на улицах, во дворах жилых домов, в больницах, на территории предприятий и других местах. Среди жертв были мужчины, женщины, дети, медперсонал и пациенты.

Помимо расстрелов, документированы случаи поджогов зданий с находившимися внутри людьми, грабежей и других тяжёлых преступлений против гражданского населения. Шокированное активностью россиян немецкое командование за подавление Варшавского восстания наградило множество русских казаков орденом «Железный крест»…Такой же на мундире с гордостью носил Адольф Гитлер.

Русские каратели со свастикой на кубанках точно такой же кровавый след оставили и в Чехии, и в Югославии, и в других странах Европы. Высокой оценкой их садизма стало то,что в феврале 1945 года по инициативе Генриха Гиммлера 1-я русская казачья дивизия и некоторые другие казачьи части были переведены в «элиту» — в войска СС. На их основе был создан 15-й казачий кавалерийский корпус СС под командованием Гельмута фон Паннвица.

Но это уже выходит за рамки нынешней публикации, задача которой — напомнить президенту Польши об этой трагедии, соразмерной по масштабу ( как утверждают в Польше) с Волынской. Напомнить и поинтересоваться: он воды в рот набрал? Или язык в одно место засунул настолько глубоко, что «предъяву» насчет Варшавской резни путлеру не выставляет? Проще истекающую кровью жертву насилия (Украину) поучать, чем бычару — насильника?!

Польская оппозиция ищет сиюминутную выгоду

Кстати, тем же сейчас мается и Ярослав Качиньский — глава оппозиционной польской партии. Бельмом в глазу ему стала Украина. Конечно, на нее сейчас проще простого «батон крошить». Интересно, как на это с небес смотрит его брат-близнец Лех Качиньский? Он погиб 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под российским Смоленском. На борту польского правительственного Ту-154 выживших не было…Там находились: 89 пассажиров и 7 членов экипажа. Среди погибших были: Лех Качиньский и его супруга Мария; последний президент Польши в изгнании Рышард Качоровский; начальник Генерального штаба и командующие всеми основными видами вооружённых сил Польши; депутаты парламента, руководители государственных учреждений, представители духовенства и общественные деятели. Делегация направлялась в район Катыни для участия в памятных мероприятиях, посвящённых 70-летию расстрелов НКВДшниками польских военнопленных. Имеет ли отношение к авиакатастрофе эрэфия? Ну что вы, что вы, что вы!? На этом фоне вполне пояснима и процитированная Романом Бессмертным, экс-послом Украины в Беларуси, фраза Лешека Миллера, экс- премьера Польши. Недавно этот «леший» четко сформулировал мнение всей этой братии: «Лучше быть тряпкой москвы, чем памперсом Бандеры». Вот вам и «паны»… тряпичные.

Я ни на секунду(!) не желаю зла полякам, но на днях сразу несколько спецслужб ( в т.ч. американская) предупредили, что в ближайших планах оркостана — реальная проверка Польши на прочность. Точне — реакции НАТО на провокацию против Польши. Напомню инсценированное Гитлером нападение на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц (ныне Гливице, Польша). Эта проведенная 31 августа 1939 года провокация стала главным поводом для вторжения гитлеровских войск в Польшу. Что ж, посмотрим, посмотрим, какой «Краковяк» станцует пан Навроцкий и иже с ним, когда НАТО на 5-й день «раздуплится» и выразит «глубокую озабоченность».

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