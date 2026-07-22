Ключевые моменты:

В Одесской области в 2026 году самыми популярными именами остаются София, Злата, Анна, Артем, Александр, Дмитрий и Марк.

Родители все чаще выбирают и необычные имена.

Министерство юстиции Украины опубликовало статистику имен новорожденных за первое полугодие 2026 года.

На юге Украины сохраняется тенденция: большинство родителей по-прежнему выбирают традиционные имена, однако популярность редких имен постепенно растет.

Какие имена выбирают одесситы в 2026 году

Министерство юстиции Украины опубликовало статистику имен новорожденных за первое полугодие 2026 года. В Одесской области родители, как и прежде, чаще всего выбирают классические имена, однако все чаще регистрируют и довольно необычные.

По данным Министерства юстиции, среди девочек в Одесской области наиболее популярными стали имена Ангелина, Аделина, Анастасия, Анна, Варвара, Эмилия, Елизавета, Ева, Злата, Кира, Ксения, Николь, Милана, Мирослава, Соломия, София, Полина и Ульяна.

Среди мальчиков чаще всего называли Артемом, Богданом, Владиславом, Данилом, Давидом, Дмитрием, Михаилом, Матвеем, Максимом, Марком, Александром, Тимофеем и Егором.

Помимо традиционных имен, в области зарегистрировали и немало редких. Среди девочек это Принцесса, Луна, Сапфира, Фатима, Юнона, Аделаида-Елизабет, Авигея и Лиора.

Среди мальчиков в список необычных имен вошли Минь Ву, Ха Ви, Керим-Али, Жахонгир, Ингвар, Вильгельм, Баграм и Шамиль.

Добавим, что в Николаевской области новорожденных девочек чаще всего называли Александрой, Кирой, Анной, Софией, Анастасией, Златой, Марией, Евой, Варварой, Полиной и Миланой. Среди мальчиков популярными остаются Александр, Михаил, Макар, Марк, Богдан, Дмитрий, Артем и Роман.

К редким именам в регионе относятся Аглая, Фрея, Гизелла, Зюлеха, Эльвира, Ханна, а также Меир Шломо, Юнус, Эмре, Умар, Дансав, Сион, Родион, Дамиан и Орест.

В Херсонской области среди самых распространенных женских имен — София, Ярослава, Злата, Алина, Алиса, Вероника и Ева. Мальчиков чаще всего называли Дмитрием, Алексеем, Давидом, Марком, Назаром, Богданом, Романом, Ростиславом, Тимофеем, Матвеем, Адамом и Александром.

В то же время в регионе зарегистрировали и необычные имена: Адель, Версалия, Афина, Рафаэла, Кирия, Зейнеб, а также Лев, Дамир, Гордей, Марат, Леон и Карим.

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