Штрафы, тюрьма, конфискация: как одесские власти следили за честностью торговли

Когда появились первые «контрольные» весы в Одессе?

В Одессе торговлю на рынках и в магазинах контролировали органы местного самоуправления. Периодически торговые депутаты вместе с полицией проверяли торговые заведения, правда, такие «рейды» были нерегулярными. Проверяющие обращали внимание на состояние весов и мер, следили за тем, чтобы на всех стояло государственное клеймо.

Чтобы покупатели самостоятельно могли проверить честность продавца, были установлены так называемые «городовые весы». Первое упоминание об их существовании в Одессе появилось в 1808 году. Такие весы устанавливали в специальных заведениях на всех торговых площадях и рынках. Услуга была платной, но недорогой, и покупатель мог проверить вес купленного товара.

Если при этом выяснялось, что продавец обманул покупателя, об этом сообщали в полицию. После этого полицейские проводили проверку торгового заведения. И если весы действительно «врали», то их конфисковали, а продавца штрафовали. Поэтому обманывать покупателей для торговцев было себе дороже в буквальном смысле. Новые или отремонтированные весы и меры тщательно проверяли в губернской казенной палате, которая до 1830-х годов находилась в Херсоне.

Образцовые копии мер и весов хранились в городской управе

В 1842 году было принято Положение о мерах и весах, появились сравнительные таблицы отечественных и иностранных мер, точные копии аршина, фунта, ведра и четверти. Все средства измерений имели государственное клеймо, а копии, полученные из столицы, хранились при городской управе.

Однако от постоянного употребления копии приходили в негодность и со временем уже не могли служить идеальными образцами мер. В 1878 году один из членов торгово-хозяйственного отделения городской управы сделал доклад, в котором обращал внимание властей на то, что от длительного употребления и небрежного хранения меры и весы теряют свою идеальную точность.

Городские власти уже было выделили деньги на обустройство помещений для поверки, а также на приобретение двух комплектов самых точных копий весов и мер, но в это время начался переход на метрическую систему, поэтому приобретение копий пришлось отложить.

Уже через год для поверки городской властью были заказаны гири, платиновые пластинчатые меры веса, аптекарские разновесы, весы латунные, железные и питейные, меры для сыпучих продуктов, железные сажень, аршин и фут, стеклянные мерные стаканы и воронки. Летом 1882 года все это было доставлено в Одессу. Кроме средств измерения, специально для Одессы на монетном дворе были изготовлены государственные и городские клейма. Разместилось первое одесское помещение для поверки средств измерения в полуподвале на Приморском бульваре, 7.

За обман штрафовали и не только

Более двадцати лет правильность применения мер и весов в торговле продолжали контролировать служащие городской управы. Для этого они использовали один из комплектов мер, хранившихся в торговой депутации, созданной для надзора за правилами торговли. Второй комплект мер использовали для сравнения изъятых из обращения весов и мер, а также для поверки тех, что изготавливали одесские предприятия.

Городская дума приняла постановление о правилах торговли и инструкцию о порядке контроля. Там было записано, что на каждом рынке должна работать контора торгового смотрителя, где находятся клейменые весы и меры, а также находиться книга жалоб покупателей на продавцов. Дважды в неделю заведующий городской камерой клеймения должен был проводить поверку и клеймение мер и весов, если это требовалось.

В 1893 году главным смотрителем депо мер и весов стал Дмитрий Менделеев, и в метрологическом деле начались изменения. Согласно «Положению о мерах и весах», в империи предполагалось открыть полторы сотни специальных поверочных палаток. И Одесса оказалась в числе первых таких городов, так как у нас не только существовала камера для поверки, но и производилась четвертая часть всех весов в империи.

Теперь все весы в городе, без исключения, должны были иметь специальное поверочное клеймо. Если его не было или обнаруживалось, что весы были неточны, проверяющие составляли протокол и взимали штраф в размере 100 рублей. Если продавец продолжал обманывать покупателей, его могли посадить в тюрьму на три месяца и даже лишить права торговать.

К 1917 году поверочная палатка в Одессе находилась по адресу Елизаветинская улица, 2. В советское время организация несколько раз меняла свое название и адрес, перебравшись на Черноморскую улицу, 20. В 1932 году она была переименована в Областное бюро стандартизации и метрологии.

Где изготавливали точные весы?

В Одессе сначала были открыты две фабрики децимальных весов, то есть таких, на которых точность взвешивания была очень высокой — до десятых долей. Такие фабрики принадлежали Густаву Мирендзе и инженеру Илье Кацу. Первая из них находилась на Прохоровской улице, 82, вторая — на Институтской улице, 3. Немного позже в городе были открыты еще две фабрики — Бемера на улице Болгарской и Зельдовича на улице Мельничной.

Почему мы отмечаем день метрологии?

20 мая мы отмечаем Всемирный день метрологии. В этот день в 1875 году в Париже на Дипломатической метрологической конференции представители 17 государств поставили свои подписи под знаменитой Метрической конвенцией. Ее цель — обеспечение единства измерений во всем мире.

Источники: Википедия, funtofil.livejournal.com.

Фото: funtofil.livejournal.com