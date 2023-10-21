Вокруг одесского Староконного рынка: «Все, что нужно!» и один недостаток (фоторепортаж)

Правильно разложенный товар

Никто никогда не спрашивает: ну что можно нового вокруг Староконки увидеть? Ибо она, хоть и старая-старая, а все же всегда новая.

Вот так, от товара к товару, прошлись мы весной, насмотрелись-наслушались, а теперь, в октябре, совсем незнакомые штучки увидели, снова всего наслушались.

И первое, что услышала (кстати, под пение петуха), было восторженное: «Да тут же есть все, что нужно!». В ответ продавщица громко ответила: «А вы искали то, чего не надо? Такое тоже найдется!».

Боже, хоть не выключай диктофон, не прячь фотоаппарат!.. Какие фразы, какие колоритные люди спешат от товара к товару, рассматривают, задают кучу вопросов, торгуются (это еще один большой плюс Староконки), знакомятся…

А эти надписи рядом с товаром! «Руками не тіскать!»… Ну, где вы такое еще прочтете?

Конечно же, товар разложен так, что перед вами — готовая инсталляция. Как пришлось услышать от одного из продавцов:

— У нас товар всегда разложен правильно! — А это как? — А это по-одесски!

Ну конечно: это когда старую вазу украсили бусами в три ряда, а куклу Бог знает какого года рождения обложили серебряными вилками…

Эта немного мистическая Староконка

Конечно, конечно, все начинается с животных. И вот как пройти мимо этих лапусиков, чтобы не присмотреться, не полюбоваться! Если бы только полюбоваться!.. Это ведь почти «закон» Староконки: вы совсем не собиралась покупать котенка, а как увидели красавца-пушистика, то не смогли пройти мимо…

Кстати, касается не только котят или собачек, но и всего прочего! Моя знакомая на Староконке бывает очень часто, говорит, что это для нее — психотерапия, особенно во время войны. Так вот, чтобы обойти искушение прикупить хоть что-нибудь, перестала брать с собой деньги. Ну а как еще устоять?

А вот моя подруга как-то потеряла свою серебряную серьгу. Очень переживала, потому что любимая, еще и память… Через несколько месяцев нашла такую же в продаже. Где? Конечно, на Староконном! С тех пор говорит о Староконке: «Она мистическая!».

Может, и мистическая — в самом хорошем смысле… Сколько о ней не рассказывай, здесь надо побывать. Как в музее быта — большом, роскошном, раскинувшемся вокруг главного рынка на многие улицы Молдаванки.

И как пришлось услышать, у Староконки есть только один недостаток в выходные: торговать начинают и заканчивают очень рано. Не успеваешь все увидеть, получить необходимый заряд позитива и подивиться вволю.

Поэтому, пожалуй, в следующие субботу-воскресенье многие снова и снова спешат насладиться инсталляциями вокруг Староконного рынка. Ведь если об одесском колорите — это же самое то!..

Фото: Мария Котова