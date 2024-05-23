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Откроют ли в Одессе пешеходный центр этим летом?

Откроют ли в Одессе пешеходный центр этим летом?

В этом году пешеходный центр в Одессе городские власти открывать не планируют. Об этом пишет «Суспiльне Одеса» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

По мнению депутата горсовета, главы транспортной комиссии Петра Обухова, данная инициатива не имеет этим летом смысла из-за малого количества пешеходов.

«В 2021 году пешеходов было очень много, было неудобно передвигаться по тротуарам, их не хватало, они были узки. И потому это имело смысл. Рестораны расширяли свои летние площадки, и они могли занимать больше места. Это было прикольно, но это работает только когда есть много людей»,

– полагает депутат.

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По его словам, из-за войны пешеходный участок может остаться пустым, что дискредитирует саму идею. Кроме того, для того чтобы ее открыть, нужно привлечь работников патрульной полиции и сотрудников муниципального караула.

Напомним, впервые центральная часть Одессы стала на выходные и праздничные дни пешеходной зоной 4 июня 2021 года. Тогда движение транспорта запретили шестью центральными улицами и двумя переулками. Расширенный участок достигал 52 гектаров и объединил обособленные пешеходные зоны в один маршрут.

После начала полномасштабного вторжения пешеходную зону в Одессе больше не открывали.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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