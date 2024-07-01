Дворовые украшения и день рождения мусорника: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 24 по 30 июня?
24 июня
Одесские штучки: к этому фото напрашивается название «Отгуляли». Но мы его назвали «С днем рождения, альтфатер!»
25 июня
Возле пруда в Летнем театре одесского Горсада:
26 июня
Этот красавец-фонарь украшает один из загадочных дворов в центре города. Местные жители называют его волшебным.
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27 июня
Одесский июнь-2024: фонари и фонарики – снова в тренде:
28 июня
Еще только июнь… На одесских рынках появились первые арбузы. Продавцы утверждают: «Это наши. Из Килии».
29 июня
Торговля во время одесского пекла на свежем воздухе – дело не из легких. Приходится пользоваться «кондиционером».
30 июня
Как украсить балкон? Пройдитесь переулком Ляпуновых – сами увидите и многому научитесь.
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