Дворовые украшения и день рождения мусорника: семь мгновений одесской недели

24 июня

Одесские штучки: к этому фото напрашивается название «Отгуляли». Но мы его назвали «С днем рождения, альтфатер!»

25 июня

Возле пруда в Летнем театре одесского Горсада:

26 июня

Этот красавец-фонарь украшает один из загадочных дворов в центре города. Местные жители называют его волшебным.

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27 июня

Одесский июнь-2024: фонари и фонарики – снова в тренде:

28 июня

Еще только июнь… На одесских рынках появились первые арбузы. Продавцы утверждают: «Это наши. Из Килии».

29 июня

Торговля во время одесского пекла на свежем воздухе – дело не из легких. Приходится пользоваться «кондиционером».

30 июня

Как украсить балкон? Пройдитесь переулком Ляпуновых – сами увидите и многому научитесь.

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