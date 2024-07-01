Дворовые украшения и день рождения мусорника: семь мгновений одесской недели

Дворовые украшения и день рождения мусорника: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 24 по 30 июня?

24 июня

Одесские штучки: к этому фото напрашивается название «Отгуляли». Но мы его назвали «С днем рождения, альтфатер!»

Фото дня в Одессе: альфатер

25 июня

Возле пруда в Летнем театре одесского Горсада:

Фото дня в Одессе: Летний театр Горсада

26 июня

Этот красавец-фонарь украшает один из загадочных дворов в центре города. Местные жители называют его волшебным.

Фото дня в Одессе: дворовый арт-объект

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

27 июня

Одесский июнь-2024: фонари и фонарики – снова в тренде:

Фото дня в Одессе: торговля фонариками

28 июня

Еще только июнь… На одесских рынках появились первые арбузы. Продавцы утверждают: «Это наши. Из Килии».

Фото дня в Одессе: первые арбузы

29 июня

Торговля во время одесского пекла на свежем воздухе – дело не из легких. Приходится пользоваться «кондиционером».

Фото дня в Одессе: на Новом рынке

30 июня

Как украсить балкон? Пройдитесь переулком Ляпуновых – сами увидите и многому научитесь.

Фото дня в Одессе: балконный арт-объект

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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