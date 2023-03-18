Одесский Староконный: новшества, обмен мнениями и рога на счастье (фоторепортаж)

Ну вот, казалось бы: какие такие новшества могут быть на Староконном рынке и том «океане всего, что надо и не надо», который разворачивается вокруг него по субботам и воскресеньям? Новшеством, как мы привыкли, может быть только одно: рынок либо работает, либо нет. Причем, всем известно, если вдруг (ах!) не работает, то скоро откроется. Ну а как без Староконного?!

Одесский Староконный рынок продолжает украшаться

Между тем, новшества есть. Еще до того, как вы увидите главные ворота рынка с известной подковой на счастье, вас встретит наш уже привычный военный «пейзаж»: противотанковые ежи… Впрочем, уже совсем скоро петушиное «Ку-ка-ре-ку!» вернет вас в привычную атмосферу Староконки, где можно купить все, даже если оно вам не нужно «ни с какой стороны». К примеру, того же красавца живого петуха, который что-то перепутал со временем и задорно подает голос.

На самом рынке – забавные уличные указатели так и манят подойти еще туда и туда, стены кое-где украшены картинами (раньше такого не наблюдалось). Кто – за инструментом, кто – за рыбками-птичками-хомячками. Прибавилось стационарных и переносных торговых точек с едой и напитками.

Одесская Староконка: «Отдаю даром. Почти»

Но день выходной и, значит, пора в долгий путь вокруг рынка, по улицам-переулкам Молдаванки, которые превращаются в выставку самых невиданных инсталляций. Сколько живу, столько поражаюсь: ну надо же так суметь соединить несоединяемое! Шаг – готовая композиция из мира истории фотографии, еще шаг – и «раньшее время» с его атрибутами предстанет перед вами.

На какой-то миг вам покажется, что вы в музее быта, или чего-то там еще – в зависимости от представленных «экспонатов», пусть это даже халатик чьей-то прабабушки, который висит на веревке с палкой-подпоркой рядом с вполне современной мужской рубашкой. Да, так сушится белье в одесских дворах…

– Женщина, не фотографируйте вы меня с моим товаром!

– Да я не вас и не ваш товар фотографирую!

– Ой, а почему так? Я не понравился? Или мой товар?

И вот уже доказываю, что все мне тут нравится, и мне уже предлагают приобрести «рога (лежат в стороне, подчеркивая их особую ценность) на счастье». Я вежливо отказываюсь, а женщина рядом уже присматривается ко мне внимательно и утверждает, что «есть костюмчик прямо на вас, дама. Даром отдаю. Почти»…

Староконный по субботам-воскресньям: «А поговорить?»

Кто-то приходит сюда «просто посмотреть», для кого-то такая прогулка по бесконечным рядам – своеобразная психотерапия, а кто-то ищет что-то очень нужное. Впрочем, часто можно услышать:

– Ну и зачем тебе эти чашки? – спрашивает одна подруга другую.

– Да, в общем, и не нужны, но удержаться не могла…

– Ты только что чуть собачку не купила. Хорошо, что хоть там удержалась…

Торгующие вокруг Староконки – люди опытные. У некоторых здесь такой трудовой субботне-воскресный стаж накопился, что диву даешься. Они четко подмечают, кто «просто так», а кто таки не удержится и что-то купит. Поговорить здесь – норма. Военные времена внесли и в эту привычную ситуацию свои коррективы.

Если несколько торгующих «кучкуются», значит, время перекусить и обсудить важные проблемы. Прислушалась: доносятся размышления в тему дня – «тварь – в Гаагу», «лично бы кокнула», «проснулась от бабахов. Что это было? Наверное, учения». Далее последовали размышления, что «фонари сейчас никто не берет. У людей хоть со светом стало нормально»…

Новости и строгости вокруг Староконного рынка

Как же на выходных оживают и переливаются разнообразием старые улицы Молдаванки вокруг Староконного рынка! Они теперь тоже – с приметами новых времен и манящими одесскими штучками в виде объявлений и тех же инсталляций.

Вселяет надежду «ЗСУ – сила!» на старых воротах… Слегка поражает объявление «Куплю ваш товар. Саша». И, оказывается, имеются в этих местах свои строгости. К примеру, четкое и ясное начертанное краской указание, что вот именно здесь торговать нельзя. Это кажется очень странным.

Ведь даже трудно представить, что в выходной день вокруг старой-старой Староконки есть места, где запрещена торговля. Или, скорее, мега-выставка инсталляций по-одесски…

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