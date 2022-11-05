Зима без тепла: какой обогреватель выбрать?

Мы уж давно задумываемся о том, какой обогреватель приобрести на зиму, чтобы не мерзнуть. Этот вопрос неоднократно беспокоил и сотрудников редакции «Одесской жизни». К сожалению, центральная система отепления никогда не славилась своей эффективностью, а война только усугубила положение. Зато рынок технологий предлагает обогреватели разных типов и на разные случаи жизни. И чтобы не ошибиться в их выборе, нужно уметь определять плюсы и минусы этих приборов. Что мы сейчас с вами и сделаем.

Конвектор

Самый известный тип электрического обогревателя. Конвектор напоминает масляный радиатор, однако вместо масла там находится ТЭН (трубчатый электронагреватель). Он нагревает металлический корпус камина, после чего тепло поступает в воздух. Мощность конвектора в среднем составляют около 1-2,5 кВт – этого хватит, чтобы обогреть 30 квадратных метров.

Плюсы: доступен в цене, быстро нагревается, есть датчики, контролирующие температуру нагрева, имеет надежную конструкцию, безопасен.

доступен в цене, быстро нагревается, есть датчики, контролирующие температуру нагрева, имеет надежную конструкцию, безопасен. Минусы: быстро остывает, не слишком экономно потребляет электроэнергию, сушит воздух.

быстро остывает, не слишком экономно потребляет электроэнергию, сушит воздух. Цена: от 800 гривен.

Масляной обогреватель

Многие предпочитают такой тип обогревателя. Говорят, он надежен в конструкции и можно использовать как альтернативу батареям. Работа масляного обогревателя похожа на конвектор. Только внутри устройства находится минеральное масло, которое нагревается (около 20-30 минут), отдает тепло в батарею, а уже батарея – в воздух, из-за этого не слишком экономно потребляя электроэнергию. Имеют высокую мощность – более 2 кВт.

Плюсы: долго удерживает тепло, хорошо и равномерно прогревает помещение, не имеет посторонних запахов.

долго удерживает тепло, хорошо и равномерно прогревает помещение, не имеет посторонних запахов. Минусы: долго нагревается, может привести к большой нагрузке на сеть, а если термозащита выйдет из строя, может произойти выброс масла.

долго нагревается, может привести к большой нагрузке на сеть, а если термозащита выйдет из строя, может произойти выброс масла. Цена: от 1300 гривен.

Лучший выбор

Многие эксперты рекомендуют обогревать холодное помещение, даже при минусовой температуре, кондиционером. Он потребляет втрое меньше электроэнергии: если электрический обогреватель потребляет 1 кВт электричества и выдает 1 кВт тепла, то кондиционер будет выдавать 2 кВт тепла, а тратить при этом только 600-700 кВт.

Тепловой вентилятор

«Дуйка» – самый популярный и доступный вид обогревателя. Работает по принципу тепловентиляции: холодный воздух с помощью вентилятора поступает к нагревательному элементу, после чего нагретый воздух поступает в помещение.

Плюсы: быстро нагревает воздух в небольшом помещении, доступен в цене, компактный.

быстро нагревает воздух в небольшом помещении, доступен в цене, компактный. Минусы: сушит воздух, не экономный, может выделять неприятные запахи, шумит, не рассчитан на обогрев целых помещений.

сушит воздух, не экономный, может выделять неприятные запахи, шумит, не рассчитан на обогрев целых помещений. Цена: от 400 гривен.

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Керамическая панель

В последнее время такие обогреватели стали набирать популярность. Их используют не только для подогрева помещения, но и как способ основного отопления. Внутри керамической панели (из камня и стекла) заложен нагревательный кабель, который равномерно прогревает воздух, а он – уже предметы. Поэтому такой тип камина имеет отлитую теплоемкость (после отключения, поверхность панели греет еще 30-40 минут), но нагревается очень долго.

Плюсы: экономична и безопасна в использовании, работает бесшумно, долго сохраняет тепло, можно оставлять ночью, используется как для основного, так и вспомогательного отопления, сделана из экологических материалов.

экономична и безопасна в использовании, работает бесшумно, долго сохраняет тепло, можно оставлять ночью, используется как для основного, так и вспомогательного отопления, сделана из экологических материалов. Минусы: долго нагревается, невозможна в ремонте (в моделях, где элемент нагрева залит изолирующим раствором, ремонт невозможен).

долго нагревается, невозможна в ремонте (в моделях, где элемент нагрева залит изолирующим раствором, ремонт невозможен). Цена: от 1100 гривен.

Перед тем как купить обогреватель:

определите размер своего помещения – на площадь в 10 м², требуется обогреватель 1 кВт мощности;

учитывайте цель прибора – для дополнительного обогрева помещения или основного (если обогреватель будет меньше комнаты, тепло будет быстрее выходить, чем обогревать, такой вариант подойдет, если нужно «догреть» комнату);

проверьте проводки – это поможет избежать возгорания (розетка даже старой проводки рассчитана на любой прибор мощностью до 2 кВт, но если подключить всего один прибор).

Инфракрасный обогреватель

Обычно такой обогреватель называют УФО. Он подает тепло с помощью специальной спирали в стеклянной зеркальной оболочке, которая во время работы излучает инфракрасные волны. Эти волы похожи на солнечные лучи, они греют не воздух, а стены и людей. Мощность УФО как и у обычного камина – 1-2 кВт и более.

Плюсы: экономия электроэнергии, скорость нагрева, похож на природный источник тепла.

экономия электроэнергии, скорость нагрева, похож на природный источник тепла. Минусы: высокая стоимость, не нагревает помещение целиком.

высокая стоимость, не нагревает помещение целиком. Цена: от 700 гривен.

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Выбираем обогреватель правильно: советы продавцов-консультантов

Корреспондент «Одесской жизни» посетил один из магазинов техники, чтобы посмотреть цены на обогреватели и узнать, что же рекомендуют продавцы-консультанты. На наши вопросы согласилась ответить продавец-консультант Ирина.

– У нас обычая однокомнатная квартира в пятиэтажном доме, какой тип обогревателя Вы бы предложили?

– Я предлагаю рассматривать конвекторы, они не так сильно засушивают воздух. Вы можете настроить температуру, некоторые повесить на стену, другие поставить на пол.

– А что вы думаете насчет «дуйки», насколько она безопасна?

– «Дуйка», на такую большую площадь не подойдет. Она безопасна, но не эффективна. У них не такая большая мощность, а энергии потребляют как целый конвектор, тепло теряется быстро и на высокой скорости очень сильно гудит. Лучший, по моему мнению, масляный обогреватель, но его практически нет в наличии.

– А можно узнать, какие преимущества у масляного обогревателя?

– Он вечен, если можно так сказать, такой обогреватель будет работать очень и очень долго. Он качественный, выносливый и энергоэкономичный.

– Но конвекторы тоже неплохие?

– Точно! Вы правильно понимаете!

Что советуют спасатели?

Мы также отправили запрос в Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, чтобы эксперты объяснили, какой обогреватель лучше выбрать.

По информации спасателей, для отопления домов и помещений площадью до 50 квадратных метров, а также мобильных (инвентарных) построек могут применяться масляные радиаторы и нагревательные электропанели с закрытыми нагревательными элементами. Такие радиаторы электропанели должны иметь исправную индивидуальную электрозащиту и терморегулятор.

Наряду с этим в ГСЧС сообщили, что запрещается применение отопления помещения несертифицированного, нестандартного (самодельного) электронагревательного оборудования и использования бытовых электронагревательных приборов с нарушением установленных их производителем правил эксплуатации и в местах (помещениях), где их применение запрещено.

Анастасия Епурь