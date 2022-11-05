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Зима без тепла: какой обогреватель выбрать?

Зима без тепла: какой обогреватель выбрать?

Мы уж давно задумываемся о том, какой обогреватель приобрести на зиму, чтобы не мерзнуть. Этот вопрос неоднократно беспокоил и сотрудников редакции «Одесской жизни». К сожалению, центральная система отепления никогда не славилась своей эффективностью, а война только усугубила положение. Зато рынок технологий предлагает обогреватели разных типов и на разные случаи жизни. И чтобы не ошибиться в их выборе, нужно уметь определять плюсы и минусы этих приборов. Что мы сейчас с вами и сделаем.

Конвектор

Конвектор

Самый известный тип электрического обогревателя. Конвектор напоминает масляный радиатор, однако вместо масла там находится ТЭН (трубчатый электронагреватель). Он нагревает металлический корпус камина, после чего тепло поступает в воздух. Мощность конвектора в среднем составляют около 1-2,5 кВт – этого хватит, чтобы обогреть 30 квадратных метров.

  • Плюсы: доступен в цене, быстро нагревается, есть датчики, контролирующие температуру нагрева, имеет надежную конструкцию, безопасен.
  • Минусы: быстро остывает, не слишком экономно потребляет электроэнергию, сушит воздух.
  • Цена: от 800 гривен.

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Масляной обогреватель

Масляной обогреватель2

Многие предпочитают такой тип обогревателя. Говорят, он надежен в конструкции и можно использовать как альтернативу батареям. Работа масляного обогревателя похожа на конвектор. Только внутри устройства находится минеральное масло, которое нагревается (около 20-30 минут), отдает тепло в батарею, а уже батарея – в воздух, из-за этого не слишком экономно потребляя электроэнергию. Имеют высокую мощность – более 2 кВт.

  • Плюсы: долго удерживает тепло, хорошо и равномерно прогревает помещение, не имеет посторонних запахов.
  • Минусы: долго нагревается, может привести к большой нагрузке на сеть, а если термозащита выйдет из строя, может произойти выброс масла.
  • Цена: от 1300 гривен.

Лучший выбор
Многие эксперты рекомендуют обогревать холодное помещение, даже при минусовой температуре, кондиционером. Он потребляет втрое меньше электроэнергии: если электрический обогреватель потребляет 1 кВт электричества и выдает 1 кВт тепла, то кондиционер будет выдавать 2 кВт тепла, а тратить при этом только 600-700 кВт.

Тепловой вентилятор

Дуйка

«Дуйка» – самый популярный и доступный вид обогревателя. Работает по принципу тепловентиляции: холодный воздух с помощью вентилятора поступает к нагревательному элементу, после чего нагретый воздух поступает в помещение.

  • Плюсы: быстро нагревает воздух в небольшом помещении, доступен в цене, компактный.
  • Минусы: сушит воздух, не экономный, может выделять неприятные запахи, шумит, не рассчитан на обогрев целых помещений.
  • Цена: от 400 гривен.

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Керамическая панель

Керамическая панель

В последнее время такие обогреватели стали набирать популярность. Их используют не только для подогрева помещения, но и как способ основного отопления. Внутри керамической панели (из камня и стекла) заложен нагревательный кабель, который равномерно прогревает воздух, а он – уже предметы. Поэтому такой тип камина имеет отлитую теплоемкость (после отключения, поверхность панели греет еще 30-40 минут), но нагревается очень долго.

  • Плюсы: экономична и безопасна в использовании, работает бесшумно, долго сохраняет тепло, можно оставлять ночью, используется как для основного, так и вспомогательного отопления, сделана из экологических материалов.
  • Минусы: долго нагревается, невозможна в ремонте (в моделях, где элемент нагрева залит изолирующим раствором, ремонт невозможен).
  • Цена: от 1100 гривен.

Перед тем как купить обогреватель:

  • определите размер своего помещения – на площадь в 10 м², требуется обогреватель 1 кВт мощности;

  • учитывайте цель прибора – для дополнительного обогрева помещения или основного (если обогреватель будет меньше комнаты, тепло будет быстрее выходить, чем обогревать, такой вариант подойдет, если нужно «догреть» комнату);

  • проверьте проводки – это поможет избежать возгорания (розетка даже старой проводки рассчитана на любой прибор мощностью до 2 кВт, но если подключить всего один прибор).

Инфракрасный обогреватель

Инфракрасный обогреватель

Обычно такой обогреватель называют УФО. Он подает тепло с помощью специальной спирали в стеклянной зеркальной оболочке, которая во время работы излучает инфракрасные волны. Эти волы похожи на солнечные лучи, они греют не воздух, а стены и людей. Мощность УФО как и у обычного камина – 1-2 кВт и более.

  • Плюсы: экономия электроэнергии, скорость нагрева, похож на природный источник тепла.
  • Минусы: высокая стоимость, не нагревает помещение целиком.
  • Цена: от 700 гривен.

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Выбираем обогреватель правильно: советы продавцов-консультантов

Конвектор2

Конвектор электрический Hölmer HCH-200W

Корреспондент «Одесской жизни» посетил один из магазинов техники, чтобы посмотреть цены на обогреватели и узнать, что же рекомендуют продавцы-консультанты. На наши вопросы согласилась ответить продавец-консультант Ирина.

– У нас обычая однокомнатная квартира в пятиэтажном доме, какой тип обогревателя Вы бы предложили?

– Я предлагаю рассматривать конвекторы, они не так сильно засушивают воздух. Вы можете настроить температуру, некоторые повесить на стену, другие поставить на пол.

– А что вы думаете насчет «дуйки», насколько она безопасна?

– «Дуйка», на такую большую площадь не подойдет. Она безопасна, но не эффективна. У них не такая большая мощность, а энергии потребляют как целый конвектор, тепло теряется быстро и на высокой скорости очень сильно гудит. Лучший, по моему мнению, масляный обогреватель, но его практически нет в наличии.

– А можно узнать, какие преимущества у масляного обогревателя?

– Он вечен, если можно так сказать, такой обогреватель будет работать очень и очень долго. Он качественный, выносливый и энергоэкономичный.

– Но конвекторы тоже неплохие?

– Точно! Вы правильно понимаете!

Что советуют спасатели?
Мы также отправили запрос в Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, чтобы эксперты объяснили, какой обогреватель лучше выбрать.
По информации спасателей, для отопления домов и помещений площадью до 50 квадратных метров, а также мобильных (инвентарных) построек могут применяться масляные радиаторы и нагревательные электропанели с закрытыми нагревательными элементами. Такие радиаторы электропанели должны иметь исправную индивидуальную электрозащиту и терморегулятор.
Наряду с этим в ГСЧС сообщили, что запрещается применение отопления помещения несертифицированного, нестандартного (самодельного) электронагревательного оборудования и использования бытовых электронагревательных приборов с нарушением установленных их производителем правил эксплуатации и в местах (помещениях), где их применение запрещено.

Анастасия Епурь

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Редакция ПРОФИЛЬ

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