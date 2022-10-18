Самый сложный отопительный сезон: как подготовиться к холодам

Отопительный сезон в Украине, несмотря на войну, должен начаться вовремя. Но он будет самым сложным за последние 30 лет, поскольку враг сейчас прицельно обстреливает энергетическую инфраструктуру. Как города пройдут отопительный сезон и как подготовиться к холодам каждому украинцу, мы узнавали в Центре общественного мониторинга и контроля.

Когда в домах станет тепло?

Отопление начнут включать, когда среднесуточная температура будет три дня подряд меньше +8°С. Отключение отопления весной ожидается, когда среднесуточная температура за три дня превысит это значение. Следовательно, по сравнению с предыдущими годами, в процедуре включения отопления ничего не изменится.

Прогнозы синоптиков свидетельствуют о том, что октябрь будет относительно теплым. А потому ожидать запуска отопления стоит ориентировочно с ноября.

Однако во время отопительного сезона температура в квартирах будет несколько ниже, чем раньше. По установленным правительством нормам температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть на уровне +18°С, а в угловых комнатах +20°С. Нижняя граничная норма температуры в помещениях будет составлять +16°С. Такая температура является нормой для большинства стран Европы и мира.

Готовность ко всем сценариям

Однако перебои в теплоснабжении не исключены, ведь инфраструктура украинских городов может стать главной ракетной целью россии. Но премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет: угля и газа для отопления Украине хватает, также накапливают альтернативные виды топлива, например, древесину. Для защиты электростанций закупают дополнительные генераторы.

«Сформирован оперативный штаб, который будет быстро решать любые кризисные вопросы. В первую очередь, вопрос ликвидации последствий атак россии на нашу критическую инфраструктуру. Мы готовились и готовимся ко всем сценариям. И сделаем все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом, светом и водой», – добавил премьер.

При этом получателям субсидий не стоит беспокоиться. В Кабмине заверили, что в госбюджете-2022 на предоставление субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг предусмотрено около 37,9 миллиарда гривен. Этой суммы будет достаточно для поддержки граждан.

Кто может остаться без отопления?

Самым сложным отопительный сезон будет на временно оккупированных россией территориях, где оккупанты не заботятся о восстановлении инфраструктуры энергообеспечения. Жители этих регионов могут остаться совсем без тепла. Сложности с отоплением могут возникнуть и в некоторых прифронтовых населенных пунктах, сильно пострадавших от обстрелов. Эксперты отмечают: прохождение отопительного сезона и состояние инфраструктуры энергообеспечения будут зависеть от действий россии.

«Теоретически на подконтрольных территориях Украина может пройти без проблем эту зиму, но мы постоянно живем в войне, и в любой момент какая-то часть инфраструктуры может быть разрушена. Я думаю, что главное в такой ситуации: если что-то идет не так, нужно эвакуироваться», – отметил заместитель директора ОО «Экодия» Алексей Пасюк.

Вы также можете узнать: Как подготовить к зиме свое жилье?

Как подготовить квартиру к зиме?

В Министерстве развития общин и территорий говорят, что одним из важных мероприятий подготовки является проведение утепления квартир и индивидуальных домов. Именно первичные меры позволят снизить потери тепловой энергии и создать оптимальный микроклимат в домах. Также в ведомстве советуют выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.

Следует подготовить батареи отопления к эксплуатации – отодвинуть от них мебель, убрать задерживающие тепло шторы. Энергосберегающие мероприятия лучше провести как в каждой отдельной квартире, так и снизить потери тепла всего многоквартирного дома.

«Проверить и отрегулировать пластиковые окна, поставить теплоотражающие экраны, проверить, чтобы на лестничных клетках не было никаких дыр, то есть чтобы не было глобальных теплопотерь», – советует Наталья Холодова, эксперт общественной организации «Экоклуб».

Вас также может заинтересовать: