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Самый сложный отопительный сезон: как подготовиться к холодам

Самый сложный отопительный сезон: как подготовиться к холодам

Отопительный сезон в Украине, несмотря на войну, должен начаться вовремя. Но он будет самым сложным за последние 30 лет, поскольку враг сейчас прицельно обстреливает энергетическую инфраструктуру. Как города пройдут отопительный сезон и как подготовиться к холодам каждому украинцу, мы узнавали в Центре общественного мониторинга и контроля.

Когда в домах станет тепло?

Отопительный сезон, отопление, температура

Фото: Слово и Дело

Отопление начнут включать, когда среднесуточная температура будет три дня подряд меньше +8°С. Отключение отопления весной ожидается, когда среднесуточная температура за три дня превысит это значение. Следовательно, по сравнению с предыдущими годами, в процедуре включения отопления ничего не изменится.

Прогнозы синоптиков свидетельствуют о том, что октябрь будет относительно теплым. А потому ожидать запуска отопления стоит ориентировочно с ноября.

Однако во время отопительного сезона температура в квартирах будет несколько ниже, чем раньше. По установленным правительством нормам температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть на уровне +18°С, а в угловых комнатах +20°С. Нижняя граничная норма температуры в помещениях будет составлять +16°С. Такая температура является нормой для большинства стран Европы и мира.

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Готовность ко всем сценариям

Отопительный сезон, котельная

Фото: Комментарии

Однако перебои в теплоснабжении не исключены, ведь инфраструктура украинских городов может стать главной ракетной целью россии. Но премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверяет: угля и газа для отопления Украине хватает, также накапливают альтернативные виды топлива, например, древесину. Для защиты электростанций закупают дополнительные генераторы.

«Сформирован оперативный штаб, который будет быстро решать любые кризисные вопросы. В первую очередь, вопрос ликвидации последствий атак россии на нашу критическую инфраструктуру. Мы готовились и готовимся ко всем сценариям. И сделаем все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом, светом и водой», – добавил премьер.

При этом получателям субсидий не стоит беспокоиться. В Кабмине заверили, что в госбюджете-2022 на предоставление субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг предусмотрено около 37,9 миллиарда гривен. Этой суммы будет достаточно для поддержки граждан.

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Кто может остаться без отопления?

Самым сложным отопительный сезон будет на временно оккупированных россией территориях, где оккупанты не заботятся о восстановлении инфраструктуры энергообеспечения. Жители этих регионов могут остаться совсем без тепла. Сложности с отоплением могут возникнуть и в некоторых прифронтовых населенных пунктах, сильно пострадавших от обстрелов. Эксперты отмечают: прохождение отопительного сезона и состояние инфраструктуры энергообеспечения будут зависеть от действий россии.

«Теоретически на подконтрольных территориях Украина может пройти без проблем эту зиму, но мы постоянно живем в войне, и в любой момент какая-то часть инфраструктуры может быть разрушена. Я думаю, что главное в такой ситуации: если что-то идет не так, нужно эвакуироваться», – отметил заместитель директора ОО «Экодия» Алексей Пасюк.

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Как подготовить квартиру к зиме?

Зима, тепло, тепло в доме

Фото: 24 канал

В Министерстве развития общин и территорий говорят, что одним из важных мероприятий подготовки является проведение утепления квартир и индивидуальных домов. Именно первичные меры позволят снизить потери тепловой энергии и создать оптимальный микроклимат в домах. Также в ведомстве советуют выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.

Следует подготовить батареи отопления к эксплуатации – отодвинуть от них мебель, убрать задерживающие тепло шторы. Энергосберегающие мероприятия лучше провести как в каждой отдельной квартире, так и снизить потери тепла всего многоквартирного дома.

«Проверить и отрегулировать пластиковые окна, поставить теплоотражающие экраны, проверить, чтобы на лестничных клетках не было никаких дыр, то есть чтобы не было глобальных теплопотерь», – советует Наталья Холодова, эксперт общественной организации «Экоклуб».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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