Швейцария поможет Одесской области восстановить разрушенные рашистами объекты

Правительство Швейцарии намерено оказать помощь Одесской области в восстановлении объектов, разрушенных вследствие ракетных атак российских оккупантов.
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, данный вопрос обсуждался в ходе встречи главы ОВА с послом Швейцарии в Украине и Республике Молдова Клодом Вильдом.
В ходе встречи была достигнута договоренность о поддержке Швейцарией ряда проектов по обновлению объектов области, пострадавших от ракетных ударов.
Также Марченко рассказал, что на встрече с послом они отдельно обсудили привлечение частных инвестиций в развитие регионального бизнеса и модернизацию социальной инфраструктуры.
А на встрече с вице-мэрами Одессы стороны обсудили вопросы зерновой инициативы и подготовки города к зиме.
Кроме того, были рассмотрены вопросы помощи Швейцарии в гуманитарных проектах и проектах по диджитализации Украины, а также участие Одессы в отборе на проведение международной выставки «EXPO-2030».
По словам Клода Вильда, проведение «EXPO-2030» именно в Одессе ускорит развитие региона на десятилетия вперед.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета