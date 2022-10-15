Как выжить суровой зимой, если отключат отопление: советы альпиниста

Из-за продолжающейся российской агрессии предстоящая зима может оказаться для украинцев очень тяжелой, ведь рашисты намеренно пытаются уничтожить нашу инфраструктуру. Как же выжить при возможном отсутствии электричества, газа и отопления? Кто-то советует срочно утеплить дома и закупить буржуйки, а другие рекомендуют в первую очередь запастись теплой одеждой и едой.

«Одесская жизнь» обратилась за консультацией к легенде альпинизма – первому одесситу, покорившему Эверест, – Мстиславу Горбенко. Ведь альпинисты, как никто другой, по собственному опыту знают, что такое холодная и голодная зима.

Сало спасет от голода, а карематы – от холода

Директор альпинистского клуба «Одесса» Мстислав Горбенко побывал на самых высоких точках мира, а одно из его восхождений даже вошло в Книгу рекордов Гиннеса, и это значит, что он смог выжить в самых суровых условиях – без воды, тепла и света.

– Я знаю людей, которые купили туристические плитки и газовые баллончики на случай, если не будет газа и света. У альпинистов в рюкзаке ведь тоже есть это «снаряжение». Нужны ли такие вещи в повседневной жизни?

– В приобретении туристических плиток (примусов) и газовых баллончиков всегда есть смысл. Кстати, альпинисты туристические плитки называют «горелки», я сам такие закупил, пока есть возможность. Даже в мирное время приходится их использовать, особенно на даче, если нет света. Расход газового баллончика зависит от мощности, которую вы дадите. Обычно их хватает, чтобы нагреть воду или разогреть что-то. Единственное предупреждение: работающий примус нельзя оставлять без присмотра, особенно на ночь, иначе возможно отравление ударным газом.

– Пользуются ли термобельем альпинисты и эффективно ли оно?

– Конечно, мы пользуемся термобельем. Для тех, кто не знает: это специальное белье, которое впитывает влагу (пот), и поэтому тело человека не охлаждается. Я советую зимой термобелье использовать повседневно, а вот от хлопка лучше отказаться, он не держит тепло.

– У альпинистов есть какие-то советы, как согреться в случае непогоды?

– Есть одна простая формула для того, чтобы согреться, – это формула «ограниченного пространства». Объясняю: невозможно обогреть дом, не имея в нем газа или электричества. Для этого необходимо найти какое-то маленькое пространство, например кухню или спальню, обустроить и утеплить его. Альпинисты, находясь в горах, где температура воздуха минус 40-50 градусов, чтобы не замерзнуть, также утепляют свои палатки, устраняют щели и сквозняки. Такая же ситуация и с телом человека. Если вы носите просторную городскую одежду – пальто, шубы, то можете согреться, однако на время. Но, чтобы сохранить тепло тела, вам нужно ограничить себя в пространстве. Поэтому, кроме термобелья и шерстяных вещей, альпинисты носят специальные пуховые куртки и штаны. Возможно, пуховые штаны обычному человеку не пригодятся, а вот пуховые куртки на змейке, которые плотно облегают, закрывают талию и руки, не дадут замерзнуть в любую погоду и в любом месте.

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– В интернете часто советуют на случай холодной зимы купить карематы и спальные мешки, как вы на это смотрите?

– Вообще спальники (пуховые или синтепоновые) и карематы будут уместны, если вы находитесь в убежище. Первые помогут сохранить тепло тела, вторые практичны и удобны в использовании, хорошо держат любую температуру. К тому же эти вещи пригодятся и в мирное время – всем, кто любит выезжать на природу. Ну и не забывайте о бытовых вещах, которые всегда должны быть в доме: спички, свечки, фонарики, батарейки. И термос: хороший термос сможет сутки держать температуру.

– Что едят альпинисты, когда нужно набраться сил и согреться?

– Ну, здесь все просто! Несмотря на какие-либо рекомендации спортивных врачей, украинцы берут с собой в горы сало. Я много лет занимаюсь альпинизмом и точно могу сказать, что в тяжелых условиях организм требует именно этот продукт! А проще говоря – это любая жирная пища. Поэтому, если есть возможность, всегда держите в холодильнике кусок сала.

Туристические газовые баллончики: какие бывают и сколько стоят?

Обычно газовых баллончиков для примуса (горелки) бывает два вида:

туристические газовые баллоны (именно их обычно берут в поход, однако сейчас тяжело найти такие), поверх них насаждается горелка;

цанговые газовые баллончики (они похожи на флакон и пока что есть в наличии), которые подключаются к горелке с помощью дополнительного переходника.

При этом, как отмечают одесситы, которые закупили туристические плитку и газовые баллончики еще в марте, когда война только начиналась, туристический газовый баллон удобен в использовании и более надежен, а вот на цанговых вода закипает быстрее.

В начале войны горелка стоила 350 гривен, туристический газовый баллон – 130 гривен, а цанговый газовый баллончик – 85 гривен.

Что почем?

Туристическая горелка – от 400 гривен;

Газовый баллончик – от 90 гривен;

карематы (туристические или армейские) – от 300 гривен;

Спальный мешок – 700 гривен;

Термобелье – от 500 гривен за комплект;

Пуховик – натуральный пух от 3000 гривен, эко-пух от 1000 гривен.

Беседовала Анастасия Епурь