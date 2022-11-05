Война в Украине, день 255: ВСУ отбивают атаки, оккупанты грабят Херсон

Сегодня, в субботу, 5 ноября 2022, 255 сутки с начала полномасштабной войны в Украине. О ситуации на фронте в это утро информирует Гештаб Вооруженных сил нашей страны.

По данным Генштаба, противник пытается удержать временно захваченные территории и сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка на Луганщине и Спирное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещеевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецк.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под удары оккупантов попали районы около 20 населенных пунктов Львовской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Винницкой областей.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов противником и применения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), включая такую ​​опасность на территории республики беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика беларусь поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Также известно, что на территории республики беларусь проводится доукомплектование подразделений вооруженных сил российской федерации за счет отмобилизованных, прибывающих с территории россии. Мероприятия по боевой подготовке указанных подразделений продлятся около двух-трех недель.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Хреновка, Лесковщина, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Черниговской области, а также Екатериновка, Новониколаевка и Запсилья на Сумщине;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Хреновка, Лесковщина, Карповичи, Тимоновичи, Леоновка, Черниговской области, а также Екатериновка, Новониколаевка и Запсилья на Сумщине; на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Золочев, Глубокое, Старица и Огурцово;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Золочев, Глубокое, Старица и Огурцово; на Купянском и Лиманском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Новоегоровка, Макеевка и Невское;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Вишневое, Новоегоровка, Макеевка и Невское; на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Зеленополье и Озаряновка;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Зеленополье и Озаряновка; на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении – из минометов и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Водяное, Богоявленка, Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка и Большая Новоселка;

– из минометов и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Водяное, Богоявленка, Угледар, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка и Большая Новоселка; на Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоселка, Ольговское, Гуляйполе, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении обстреляны районы более 20 населенных пунктов рядом с линией столкновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии российских захватчиков пострадали населенные пункты Трифоновка Херсонской области и город Никополь.

В то же время противник продолжает нести потери. По уточненной информации, 3 ноября в результате огневого поражения вражеской переправы вблизи населенного пункта Антоновка Херсонской области, был уничтожен буксир. Еще два плавучих средства получили повреждения и нуждаются в ремонте. Также подтверждено поражение колонны оккупантов, ожидавшей переправу в районе населенного пункта Ольговка.

Кроме того, 4 ноября, в районе населенного пункта Нововасиловка Николаевской области, было уничтожено 6 топливозаправщиков противника.

3 ноября текущего года отмечено прибытие в оккупированный Мелитополь около 80 раненых рашистов. В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов. Имеющийся медперсонал не способен предоставить качественную медицинскую помощь.

В Херсоне российские оккупанты пытаются обнаружить местных жителей, которые отказались эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию. Город грабят, инфраструктуру уничтожают.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА типа «Орлан-10», 11 дронов «Shahed-136» и 2 крылатые ракеты «Калибр».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 4 других важных военных объекта оккупантов.

Больше подробностей о потерях врага на сегодняшний день можно узнать из представленной инфографики: