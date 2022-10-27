Отопительный сезон в Одессе: когда начнется и во сколько обойдется?

На улице и в домах одесситов ощутимо похолодало. И отопительный сезон в городе, заверяют власти, должен стартовать уже в ближайшее время. Когда он начнется, сколько придется платить за отопление, можно ли оформить рассрочку по платежам? На эти вопросы ответила директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

Когда стартует отопительный сезон?

– Если ориентироваться на прошлогодние климатические показатели, мы начинали с 1 ноября. Но, безусловно, будем учитывать температурные показатели. Закончится отопительный сезон 1 апреля.

Подорожает ли тепло?

– Цены остаются такими же, какими были. Это прописано в постановлениях Кабинета министров Украины. Кроме того, Верховная Рада приняла закон, четко устанавливающий, что цена газа остается на уровне прошлого года. Это позволяет на уровне прошлого года зафиксировать и тарифы. Таким образом, в Одессе стоимость тысячи гигакалорий остается на уровне 1813 гривен. Это действительно хорошая новость, потому что в условиях открытой военной агрессии и экономического упадка, который возник в стране и Одессе в частности, люди смогут хоть этот тариф оплатить, не говоря уже о повышении.

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Долги одесситов могут оставить город без тепла?

– Это самый болезненный вопрос на сегодняшний день, поскольку мы действительно можем столкнуться с тем, что нашему предприятию не хватит денег для расчета за газ. От того, насколько вовремя мы будем рассчитываться, зависит, прежде всего, зарплата людей. Я хочу напомнить: несмотря на то, что 24 февраля началась война, наши работники во время воздушных тревог оставались на местах, выполняли свою работу. Эти люди должны получать зарплату. Без них мы не сможем подавать тепло. Также еще раз хочу обратиться к тем, кто имеет долг за тепло: надо все же гасить его.

Можно ли оформить рассрочку на оплату тепла?

– Конечно, такая возможность есть, и мы активно ее использовали еще до начала войны. Вы можете обратиться в службу теплоснабжения и оформить рассрочку на ту задолженность, которая образовалась за прошлый отопительный сезон, а затем частично ее оплачивать. Обращайтесь в наши абонентские отделения – мы дадим все разъяснения. Также есть городские программы: поэтому можете обратиться в Департамент социальной политики. Там малоимущим предоставляют денежную помощь на оплату коммунальных услуг. Филиалы есть в каждой районной администрации.

В квартирах будет прохладнее – скажется ли это на счетах?

– Во-первых, 92% домов в Одессе оборудованы приборами учета. Так что потребители платят за фактически полученное тепло по счетчику. Если хотите меньше платить, можно выбрать температурный режим самостоятельно. Нам утвердили лимиты на потребление газа на 10% меньше, чем в прошлом году. Поэтому будет какая-то экономия, но незначительная. Экономить мы должны все вместе. Если есть возможность утеплить жилище, сделайте это непременно.

Куда жаловаться на проблемы с отоплением?

– Что касается связи с абонентами, то мы активно используем свою страницу в Фейсбуке. Здесь можно комментировать и писать в личные сообщения. Есть также телефонные номера, по которым можно позвонить и получить необходимую информацию. Налажена обратная связь и на нашем сайте.