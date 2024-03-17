Война в Украине, день 753: минус очередной НПЗ и более тысячи оккупантов

О ситуации на фронте на утро 17 марта

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

Всего враг нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.

Ночью враг задействовал 16 БпЛА типа Shahed. Силы противовохздушной обороны сбили 14 «шахедов» в пределах Одесской области.

Дроны атакуют НПЗ и аэропорт на россии

Сегодня ночью в Славянске-на-Кубани дрон атаковал очередной НПЗ. Беспилотники также заметили в Орловской, Калужской, Ярославской, Ростовской, Курской и Московской областях.

Кроме того, этой ночью «рейсы» из Украины принимал аэропорт Домодедово под москвой.

СБУ заблокировала поставки комплектующих для партии «Шахедов» и крылатых ракет

В то же время киберспециалистам удалось заблокировать поставки деталей для дронов и микросхем для крылатых ракет.

«Мы осуществляем перекрытие цепочек поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров: в прошлом году ми заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 «Шахедов» и 4000 микросхем для российских крылатых ракет»,

– рассказал в эфире телемарафона начальник управления Департамента кибербезопасности (ДКИБ) СБУ Илья Витюк.

Кроме того, киберспециалисты работают на линии фронта над уничтожением вражеских систем РЭБ и РЭР, а также над перехватом вражеских беспилотников, которые координируют ракетные и артиллерийские удары по Силам обороны.

По словам Ильи Витюка, разведывательная информация, полученная ДКИБ, равно как и отражение кибератак, помогают предотвратить человеческие жертвы.

Потери врага на утро 17 марта

По данным Генштаба, за сутки ликвидировано 1160 оккупантов. А потери в технике таковы: