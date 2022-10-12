В Одессе появится улица Вербицкого – кто он?

В конце сентября депутаты Одесского горсовета приняли решение о переименовании в рамках декоммунизации шести улиц и переулка. Однако имена людей, в честь которых теперь будут называться улицы нашего города (большая часть из них – в районе Ближние Мельницы), известны далеко не всем. «Кто все эти люди?» – спрашивают одесситы, в том числе и у «Одесской жизни». И мы решили восполнить этот пробел и начали серию публикаций, в которых расскажем о тех, чьи имена будут носить одесские улицы.

И сегодняшний наш рассказ – об украинском композиторе Михаиле Вербицком, в честь которого переименуют улицу Александра Вронского.

Композитор и священник

Михаил Вербицкий родился в 1815 году в семье священника в селе Яворник-Руски, которое находилось на территории бывшей Австрийской империи. Он рано осиротел и еще ребенком начал петь в церковном хоре. Затем учился в музыкальной школе, а также у чешского дирижера и композитора Алоизия Нанке и музыкантов Винсента Серави и Франца Лоренца.

Позже Михаил решил пойти по стопам отца и поступил во Львовскую духовную семинарию. Там он руководил семинарским хором и освоил игру на гитаре. Его дважды исключали из семинарии за «веселые песни, игру на гитаре, опоздания на утренние молитвы». Вскоре Вербицкий сам отказался продолжать обучение – он женился, и ему нужно было содержать семью.

Когда стали работать украинские театры, Вербицкий писал музыкальные номера для украинских театральных спектаклей, которые ставились на театральных сценах Львова и Галиции. Благодаря музыке Вербицкого даже очень посредственные пьесы приобретали популярность у зрителей.

В 1850 году Вербицкий вернулся в семинарию, окончил ее и получил сан священника. Он служил в разных приходах и в конце концов поселился на Яворовщине, где служил в Покровской церкви. Композитор занимался педагогической деятельностью, писал статьи и музыку. Последние годы жизни он прожил в бедности и умер, когда ему было всего 55 лет.

Как появился Гимн Украины

За свою жизнь Михаил Вербицкий написал 133 музыкальных произведения, среди которых романсы, камерная и религиозная музыка. Но самым известным его произведением стала песня на слова Павла Чубинского – ныне Государственный гимн Украины.

Предполагается, что стихотворение, которое легло в основу гимна Украины, было написано в 1862-1864 годах и опубликовано во львовском журнале «Мета». Изначальный текст содержал четыре куплета и знаменитый рефрен (повторяющийся куплет) «душу й тіло ми положим…».

А музыка гимна, авторства Вербицкого, впервые была исполнена вместе с текстом в духовной семинарии Перемышля в 1863 году. Композитор-священник так вдохновился стихотворением, что даже сам исполнил свою музыку.

Сразу после первого ее исполнения песня стала настолько популярна среди галицкой молодежи, что ее даже считали народной.

В 1992 году песня «Ще не вмерла Україна» стала Государственным гимном.

Кстати:

В официальной версии нашего гимна всего шесть строчек: первый куплет и строки заканчивающиеся «…и покажем, що ми, браття, козацького роду». Именно в таком виде текст гимна утвердил президент Леонид Кучма в 2003 году;

Недовольные текстом гимна Украины были всегда. Особенно критикам песни не нравилась первая строка – «Ще не вмерла Україна…», – и под давлением общественности ее официально заменили на «Ще не вмерла України ні слава, ні воля…» в том же 2003 году;

Надругательство над Государственным гимном подпадает под статью 338 Уголовного кодекса Украины. Наказание по ней предусматривает от 850 грн штрафа до ареста на срок до 6 месяцев;

Рукописный текст и ноты к оригинальному стихотворению хранятся в Научной библиотеке имени В.Стефаника НАН Украины.

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