До Одессы не добрался британский министр обороны

Как пишет британский еженедельник The Sunday Times, Шаппс был вынужден отказаться от поездки в Одессу из-за ракетной угрозы со стороны россии. Издание отмечает, что министр прервал визит после предупреждения британской разведки о том, что россияне узнали о его планах поездки.

Кроме того, стало известно, что во время обратного рейса россия глушила спутниковый сигнал самолета Шаппса, когда тот летел вблизи российского анклава Калининград.

Грант Шаппс посетил Киев 7 марта, чтобы объявить о новом пакете помощи Украине, а именно – выделении 325 млн фунтов стерлингов (416 млн долларов) на закупку более 10 тыс. дронов для ВСУ.

За день до его визита россияне ударили баллистической ракетой по Одесскому порту, когда там находились делегации Украины с президентом Владимиром Зеленским и Греции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

В тот день погибли девять украинских моряков. Политики и их окружение не пострадали.

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