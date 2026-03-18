Ключевые моменты:

За ночь силы ПВО Украины уничтожили или подавили 128 из 147 вражеских дронов.

За сутки произошло 286 боевых столкновений, самые активные — на Покровском и Константиновском направлениях.

С начала зимы Украина поразила почти 80 российских систем ПВО.

Зеленский заявил о «плохом предчувствии»

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем «плохом предчувствии» насчет мирных переговоров с РФ, которое связано с тем, что США перевели фокус внимания с Украины на войну в Иране, сообщает ВВС.

Находясь с визитом в Великобритании, президент отметил в беседе с журналисткой ВВС, что из-за конфликта на Ближнем Востоке мирные переговоры затягиваются.

«У меня очень нехорошие предчувствия по поводу влияния этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — сказал Зеленский.

Массовая атака дронов и работа ПВО Украины

В ночь на 18 марта Россия атаковала Украину 147 ударными беспилотниками. Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 128 из них.

Несмотря на это, зафиксированы попадания 15 дронов по 12 локациям, а также падение обломков в трех местах.

Ситуация на фронте и основные направления боев

За прошедшие сутки произошло 286 боевых столкновений. Самые интенсивные бои велись на нескольких направлениях:

Константиновское направление — 46 атак

Покровское направление — 72 атаки

Гуляйпольское направление — 31 атака

Украинские силы также продвинулись на Александровском направлении и имеют успехи в западной части Запорожской области.

Почему удары по ПВО критически важны

С зимы 2025/26 годов украинские силы поразили 55 российских систем ПВО, а в марте — еще 23. В сумме речь идет почти о 80 уничтоженных или поврежденных объектах, сообщили в Генштабе ВСУ.

Такие операции существенно ослабляют защиту российских войск и открывают возможности для дальнейших ударов.

Для атак используются современные украинские дроны, включая FP-2, которые управляются через спутниковую связь. Это делает их менее уязвимыми к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет точно поражать цели.

Украинские военные продолжают атаковать цели в тылу противника. В частности, за прошедшие сутки был поражен пункт управления беспилотниками. Также ВСУ уничтожили 3 пункта управления дронами и 3 района сосредоточения личного состава оккупантов

Потери российской армии за день составили 1710 человек, 29 артиллерийских систем и 230 единиц автотехники.