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Туристический сезон в Одессе: от цен до опасности (видео)

Туристический сезон в Одессе подходит к концу. Но пляжи все еще переполнены, а номера в отелях заняты даже в будни. Такого город не видел с доковидных времен. Как работает туристический бизнес и какую опасность несет отдых у моря, расскажем в материале «Одесской жизни».

Где и как отдыхали

Популярные курорты Одесщины – Грибовка, Затока, Коблево – ныне недоступны отдыхающим, ведь главная опасность – мины в воде и отсутствие волнорезов. Все бросились на отдых к одесским пляжам. Чтобы не упустить теплый сезон в этом году, решением военной областной администрации было открыто 10 безопасных пляжей: инклюзивный пляж, пляж True Man Sun of a Beach, два пляжа Red Line, пляж Калетон, Itaka, Ibiza, Зебра, Public Beach Club, Grande Pettine.

Доступ к воде сильно усилил туризм. По прогнозам экспертов, в этом году Одессу могут до конца сезона посетить до 800 тысяч человек. Эта цифра более чем вдвое меньше, чем в доковременные времена, но показатель для военного времени – колоссальный. Если в прошлом году бизнес выживал, и открыться смогли лишь 60% гостиниц и еще с минимальной загруженностью, то этим летом их количество увеличилось до 90%. Уже в июне в выходные было трудно найти свободный номер, а в августе почти полная загруженность фиксировалась и в будни. Что касается цен, то они почти не изменились.

«В долларах почти ничего не изменилось, а в гривне иногда даже дешевле. Отели, стоившие 100 долларов за ночь до войны, сегодня можно посетить вдвое дешевле. Те, которые стоили 50 долларов – имеют ценник 35-40 долларов. Они не сильно подешевели, потому что есть уровень рентабельности», – говорит эксперт по туризму Фазиль Аскеров.

Посуточные квартиры перешли в долгосрочную аренду. Поэтому их стало втрое меньше. Больше всего пользуется спросом самый дорогой сегмент гостиниц. Им чаще всего пользуются те, кто раньше отдыхал за границей. Среди популярных и самый дешевый сегмент.

Кто обслуживает туристов

Чтобы бизнесу удержаться на плаву во время войны и мобилизации, владельцы были вынуждены повышать зарплату персонала. Потому что сейчас за профессионалов нужно еще и побороться. Кто-то пополнил ряды Вооруженных сил, кто-то уехал за границу.

«В настоящее время на рынке реальный дефицит кадров. Сильно помолодел персонал. Если раньше возраст администратора был 25-35 лет, то сегодня 20-25, а официанты – 15-18 лет. Раньше их не брали, а сейчас вынуждены брать. Большой дефицит технического персонала. Если что-то сломалось из оборудования – очень сложно оперативно его отремонтировать. Очень не хватает квалифицированных поваров во всех заведениях. И это при том, что стоимость повара выросла на 50%. Сейчас это 1500-1800 долларов», – рассказал Фазиль Аскеров.

Все это напрямую влияет на цены в заведениях, которые продолжают подниматься. Однако из-за постоянной смены персонала уровень сервиса не может быть на высоком довоенном уровне, говорит эксперт.

«Сегодня очень сложно предоставлять хороший сервис, платить налоги и при этом делать большие скидки постоянным клиентам. Я поддерживаю тех, кто отказывается от скидок в пользу заведения. Невозможно держать сервис на самом высоком уровне, потому что он настраивается годами и персонал учится тоже годами. Сейчас за сезон меняется 80-90% рабочих. Но все равно, ныне сервис остается достаточно высоким и выше европейского. Я даже не знаю ни одну страну, которая могла бы предоставлять такие качественные услуги во время войны».

Туризм и война

Немаловажным фактором остается и безопасность. К сожалению, доступные укрытия есть только на официальных пляжах, но и там не реагируют на тревогу. К тому же люди начали не считаться с минами, дрейфующими в Черном море, а спасатели не всегда в силах помочь.

«Были случаи, когда люди решили, что на матрасах и кругах можно заплывать за буйки. Их уносило ветром, и начинались миллион звонков «Спасайте, людей унесло». Нам военные не дают разрешения на выход наших плавсредств на море из-за минной опасности. И только ВМС могут выйти и спасти людей, которые в этом нуждаются», – рассказала Марина Аверина, спикер ГСЧС в Одесской области.

Поэтому при выборе мест для отдыха нужно взвешивать риски и удовольствия, и соблюдать простые правила, чтобы отдых не стал роковым, советуют спасатели.

Діана Федотова
Диана Федотова ПРОФИЛЬ
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