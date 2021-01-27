Согласно постановлению Верховной Рады Украины «О 70-летии трагедии Бабьего Яра», начиная с 2012 года, в Украине ежегодно 27 января на государственном уровне отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Напомним также известную истину: отношение к кладбищам есть веское свидетельство морально-нравственного здоровья городского общества. В связи с Днем памяти жертв Холокоста мы публикуем еще раз материал, который выходил на сайте 9 февраля 2019 года, с обновлениями.

В Одессе об этой скорбной дате молчаливо напоминает забытый пантеон на Люстдорфской дороге. Ещё в начале 70-х стоял величественный мемориал жертвам 1905 года. Сегодня на околице Третьего Еврейского кладбища выставлены его фрагменты.

Мечта о памяти

Известный в Украине общественный деятель, публицист и правозащитник, коренной одессит Леонид Моисеевич Дусман (1930-2009), сам бывший узник гетто, в 1991 году по личной инициативе, на общественных началах, занялся увековечиванием памяти жертв Холокоста. С помощью единомышленников Леонид Дусман проводил работу по установке памятников и памятных знаков в местах массового уничтожения евреев. Всего было установлено 26 (!) памятных знаков на территории Одесской и Николаевской областей.

В содружестве с заслуженным архитектором Украины С.М. Гольдваром Леонид Дусман являлся соавтором проекта Мемориала евреям – жертвам Холокоста, который должен был располагаться на территории бывшего Второго еврейского кладбища. Эскизный проект Мемориала согласован с Градостроительным советом Одессы. Символический первый камень на символическом метре Земли обетованной, с которого должно начаться строительство, был установлен ещё 6 мая 2001 года.

«В лютые дни оккупации Одессы более 120 тысяч евреев – мужчин, женщин, стариков и детей приняли мученическую смерть. В Транснистрии – междуречье Днестра и Буга, центром которой была Одесса, погибло около 800 тысяч евреев, – говорил Леонид Моисеевич. – Увековечить имена жертв и героев, уничтоженных только потому, что они были евреями – святой долг уходящих поколений, переживших Холокост, святой долг всех честных людей на земле».

Историческое кладбище

Местом возведения Мемориала была выбрана территория бывшего Второго еврейского кладбища, поруганного и разрушенного в период 1950-1978 годов при попустительстве городской администрации. В недрах этого кладбища покоятся останки одесситов, внесших свой вклад в развитие города, мировой культуры, жертв погромов, Холокоста и политических расстрелов. Эта земля священна для одесских евреев.

В основу проекта положена концепция, построенная на исторических материалах, сакральных заповедях Торы. Эскизный проект одобрен главным раввином Одессы и Юга Украины Авраамом Вольфом.

Сессия Городского Совета 28 апреля 2000 года приняла решение, что оставшаяся территория разрушенного кладбища закреплена за Всеукраинской ассоциацией евреев – бывших узников гетто и фашистских концлагерей – инициатором создания Мемориала.

Увы, разрешение на строительство памятника было получено от городских властей в 2011 году, уже после ухода из жизни одесского гуманиста…

В фильме 1930 года «Беня Крик» сохранилась документально отснятая заповедная Одесса. Есть там сцена похорон на тогдашнем Еврейском кладбище, содержащая и панорамные виды сего погоста. Завершает эпизод выезд из Центральных ворот еврейского кладбища на шикарном авто самого Короля одесских налётчиков.

Фильм был реставрирован на Одесской киностудии в начале 1980-х годов, когда компьютерной графики ещё не существовало, и в этом кропотливом труде принимала самое деятельное участие и моя покойная жена Лидия Гусева.

Литературная миниатюра «Кладбища»

Завершаю очерк воспоминанием о знаменитом одесском библиографе и краеведе Владимире Фельдмане. Узнав, что я помогаю отцу в сборе исторических материалов к его роману «Омут», посвящённому событиям Гражданской войны в Одессе, Владимир Семёнович рассказал немало интересного о «пламенных одесских революционерах» братьях Кангунах, которые, успев «социализировать» родного отца, навсегда успокоились на Втором еврейском кладбище. При том, что их в честь в советские времена были переименованы улица Польская и Польский спуск. Их бедное, расколовшееся надвое надгробье, удивляло своей неухоженностью.

Очень многое рассказывал Виктор Фельдман моему отцу, и как память о тех встречах храню его факсимильное воспроизведение из журнала «Красная Панорама» за 1929 год — очерк «Одесса» журналиста Петра Рыжея, укрывшегося под псевдонимом «Братья Тур». Вот литературная миниатюра «Кладбища», отразившая колорит забытого пантеона Одессы.

«Если вы хотите познать душу старой Одессы, которая уже умирает – нанесите визиты её старым кафе и её древним кладбищам. На месте знаменитого Фанкони сейчас – одна из многочисленных кооперативных столовок. Романтический историограф Одессы Бабель, узнав об этом, воскликнул: «Воистину, Одессы уже нет!».

И, совершая свой логический путь, мы из кафе отправились на кладбище. Места упокоения беспокойных одесситов, которых когда-то сравнивал с гасконцами Альфонс Доде, встретили нас оранжевым великолепием деревьев и сугробами опавшей листвы.

Великий запах земли проникает в ноздри. Золотой свет вечера наполняет лиловые кроны деревьев. Шумные посетители Фанкони и Робина сейчас лежат в могилах. Старая Одесса погребена под этой зеленью. Надписи на сером граните гласят: «Здесь лежит Дувид-Залман Ашкинази, банкир, сын банкира и внук банкира». На жестяном венчике начертано «Служащий персонал Русско-Азиятского банка скорбит о безвременно погибшем сыне господина акционера».

Золотое тиснение на чёрном мраморе с мистическим восьмиугольником возвещает «Аарон-Занвель Свист – купец 2-й гильдии, хасид балтского раввина, владелец магазина церковных свечей».

А вот бедная могила. На деревянном шесте мраморная дощечка, сообщающая о том, что здесь нашёл последнее отдохновение прах помощника присяжного поверенного Чечельницкого. Семья этого служителя Фемиды настолько обеднела, что не могла ему поставить даже памятную доску. Поэтому родные взяли дощечку, висевшую на дверях его квартиры, и прибили к шесту на могиле. Слова «приём посетителей от 6 до 7 вечера» замазали краской. Однако ветры и бури смыли краску и обнажили прежнюю надпись. И сейчас на могиле висит следующий текст: «Помощник присяжного поверенного Чечельницкий, Приём посетителей от 6 до 7 вечера».

По соседству с могилой мозольного оператора Грузмана высится прекрасный памятник розового мрамора. На нём высечено:

«Здесь покоится диветка ресторана

Аристиди Фанкони, – Бася-Двойра Айзенберг,

По прозвищу Виолина де-Валет.

Суровый нрав её родителей вынудил её

Пойти по непристойной дороге.

В молодости она была прекрасна,

Однако скончалась в забвении и нищете.

Старые друзья, вкусившие её добродетелей,

С благодарностью воздвигли ей сей памятник.

Н.К., С.Ш.Ю., Влад. П-в».

Мы запоминаем ещё одну могилу. На ней изображена змея, держащая в пасти коробочку сапожной мази. Это могила короля одесских чистильщиков сапог, знаменитого Сунны, покончившего самоубийством и оставившего записку следующего содержания: «Жизнь – вакса».

Старая, шумливая, взбалмошная, греховная, икающая, рискованная, жестокая, сентиментальная Одесса почила под благоуханным дерном кладбища.

Вдали в темноте сияют огни и звёзды молодой Одессы…».

Ранее “Одесская жизнь” рассказывала, во что превратилась сейчас территория еврейского кладбища.

Фото предоставлены автором материала

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