Возвращение домой

Этот центр был создан в 1998 году. В нем находятся дети, которые остались без родителей или которых изъяли из семьи из-за сложных жизненных обстоятельств. Здесь дети в возрасте от трех до 18 лет в течение девяти месяцев проходят психологическую реабилитацию. Затем они возвращаются в собственные семьи, если родители исправились, или их устраивают в приемные семьи, усыновляют или отправляют в детдома. Если же по делу ребенка идут судебные слушания, то он может находиться в центре год и более.

До войны таких центров на Одесщине было больше, сейчас их осталось три — в Одессе, Кодыме и Бессарабском. Остальные в начале войны были эвакуированы за границу. В первые месяцы войны Бессарабский центр также был эвакуирован в Польшу, вместе с детьми выехали и воспитатели. О том, как приняли воспитанников учреждения за границей, «Одесская жизнь» рассказывала на своих страницах.

В мае 2023-го было сделано укрытие, и дети вернулись домой.

Обычная жизнь, но без родительской любви

Федора Кедик

Здесь уютно, красиво, чисто и тепло. Почти у каждого ребенка есть мобильный телефон — кому-то приобрели родственники, а большинству предоставили волонтерские организации, благотворительные фонды, которые охотно помогают заведению. Все дети школьного возраста учатся в Бессарабском лицее. Они сами ходят в школу, после обеда играют в футбол, волейбол, занимаются на мастер-классах, тренируются в спортшколе, ходят в танцевальный кружок.

Дети живут обычной жизнью, но без родительской любви.

Что говорят дети

Светлана, 9 лет:

— Здесь хорошо кормят, аж пять раз в день. Еще и конфеты, бананы дают. Дома я ела только один раз — в школе.

Вася, 11 лет:

— Мне нравится, что стадион рядом, люблю с друзьями в футбол погонять.

Вика, 14 лет:

— Здесь добрые, хорошие воспитательницы, они никого не обижают, не обижают. Никогда не кричат. А дома на меня каждый день кричали.

Никита, 5 лет:

— Я здесь вместе с сестренкой, она хочет домой, а я — нет, дома плохо.

Иногда дети возвращаются сюда сами

Наталья Ружицкая

Более тринадцати лет центром руководит Наталья Ружицкая:

— Наши дети конфетами не обделены. Ежедневно едят фрукты по сезону, сейчас это яблоки, апельсины, мандарины, бананы, груши.

Финансирует нас Одесская областная администрация. Много помогают волонтерские организации, благотворительные фонды, церкви разных конфессий, постоянно поддерживают Светлана Крук, руководитель «Бессарабского дома», волонтер Максим Стоянов (г. Арциз), предприниматели Ирина Шевчик, Руслан Стоев, Денис Карташов, Татьяна Фильчева, Вадим Петкович и, конечно, руководство громады.

Вообще во время войны помогать стали больше, видимо, потому, что больше стало волонтеров, благотворительных фондов. В начале войны нам от ЮНИСЕФ предоставили энергосберегающие батареи, так что мы всегда со светом.

— Как к вам попадают дети?

— Если из-за сложных жизненных обстоятельств возникает угроза жизни и здоровью ребенка, или если родители не могут обеспечить базовые потребности — еду, одежду, обучение. И это не обязательно из-за бедности или безработицы, чаще — из-за асоциального поведения, пьянства и тому подобное. В таких случаях службы по делам детей дают шанс родителям исправиться, помогают общины, благотворители — делают все, чтобы сохранить семью. К сожалению, это не всегда работает.

Бывает, родители исправляются, а потом снова берутся за старое, и дети возвращаются к нам. Иногда даже сами пешком приходят.

К нам попадают дети в очень запущенном состоянии — грязные, больные, с чесоткой, педикулезом, паразитами. Мы сначала размещаем ребенка в изоляторе, проводим медицинское обследование. Потом устраиваем в коллектив.

Очень часто привозят детей группой по двое-трое, было даже восемь сестер и братьев. И знаете, что поражает? Они не плачут, не рвутся домой, не зовут маму, папу.

— Как устраиваются дети во взрослой жизни?

— Как и все, поступают в колледжи, лицеи, вузы. Недавно к нам наведалась девочка — она поступила на бюджет в Одесский технологический университет. Наш воспитанник Денис поступил в Одесскую военную академию. Дети устраиваются во взрослой жизни, нам за них не страшно — они испытали нищету, предательство родителей, и с детства привыкли бороться за жизнь, быть самостоятельными.

В центре работает профессиональный коллектив. Большинство — от основания заведения, это воспитательницы Валентина Павлова, Валентина Спивак, Наталья Киселар, Алла Лукашина, Любовь Горбатенко, помощница воспитателя Оксана Гарагуля, психолог Александра Киселар. Знаете, в центр всегда очередь. Рассчитан он на 50 детей, но из-за малого укрытия мы можем принять только 30.

В школе наших детей не обижают, хотя понимаем, что с ними иногда бывает сложно. Вообще мы поддерживаем с лицеем тесные связи, там работает замечательный коллектив.

Шрамы от «родительской любви»

Александра Киселар

Александра Киселар, практикующий психолог, в центре работает более двадцати пяти лет:

— Дети к нам попадают такие истощенные, что несколько недель только спят и едят. Потом понемногу приходят в себя. Я сначала выявляю психологический и умственный уровень. Бывает, что ребенок в девять лет не умеет ни писать, ни читать, часто — и пользоваться средствами гигиены. У большинства психологические травмы. Бывают и физические — у некоторых детей замечала шрамы. Спрашиваю: «Что это?» — «А это папа об меня сигарету затушил». Или: «Мама меня била белым проводом, а отец — черным», «Папа увидел мои волосы на ковре и заставил меня их съесть, мне стало плохо и он меня ударил». Есть дети с вербальной агрессией, гиперактивные, бывает, курят с 7-8 лет, употребляют алкоголь.

Недавно к нам попал мальчик с очень плохим зрением. Когда он впервые надел очки и наконец увидел все краски жизни, настолько был счастлив, бегал, всем хвастался, что он все видит. Много талантливых детей — с музыкальным слухом, спортивными способностями, талантом к рисованию.

Мы учим детей общаться со взрослыми, сверстниками, сдерживать агрессию, проявлять заботу, стараемся нормализовать психологическое состояние. Всегда радуюсь, когда уже через несколько месяцев вижу результат.

Наши дети живут в безопасной местности, но знают, что в стране война, что солдаты гибнут за свободу страны. Дети рисуют для военных, и мы через Бессарабский волонтерский клуб отправляем их работы на фронт.

Но как бы ни было хорошо у нас, родительской ласки детям не хватает. Поэтому они, особенно маленькие, так любят обниматься, целоваться и всегда радуются гостям.

Что может быть вкуснее яблочного пирога, сделанного с душой?

Повара Анна Гуцан и Юлия Каба

В пищеблоке центра работают посменно четверо поваров: Мария Чабан, Лариса Нейкович, Юлия Каба и Анна Гуцан.

— Для наших малышей мы готовим по-домашнему. Сегодня на обед борщ, плов с мясом, салат из свежей капусты и моркови, узвар, апельсины. Дети едят пять раз в день. Очень любят болгарскую милину, запеканки, пирожки, блины. Сейчас на полдник готовим яблочный пирог — это одно из самых любимых блюд детей.

Рецепт яблочного пирога

Ингредиенты:

Мука — 1 кг

Молоко — 800 г

Сахар — 200 г

Масло сливочное — 50 г

Яйца — 3 шт.

Растительное масло — 50 г

Дрожжи — 15 г

Яблоки — 3-5 шт.

Ванильный сахар.

Приготовление

Делаем опару — смешиваем дрожжи, молоко, 2 столовые ложки сахара, добавляем 0,5 кг муки. Ставим в тепло на 15 минут. После этого добавляем яйца, ванильный сахар, сливочное масло, оставшийся сахар, масло и еще 0,5 кг муки. Тесто должно быть не густым и не жидким. Режем яблоки кубиками добавляем в тесто, выкладываем на противень, оставляем в тепле 10-15 минут. Выпекаем 45 минут при 180 градусах. Перед подачей присыпаем сахарной пудрой.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та Amediastiftelsen в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

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